Времето в Пловдив на 3 октомври 2026 г.

Слънчева събота с температури до 21 градуса под тепетата

Слънчево и приятно топло за началото на октомври ще бъде времето в Пловдив в събота. Температурите ще бъдат между 10° и 21°, а валежи не се очакват, сочат прогнозите.

Сутринта ще бъде хладна, с минимални температури около 10 градуса. През деня слънцето ще се задържи, а в следобедните часове термометрите ще достигнат 21°. Вятърът ще бъде слаб до умерен, като условията ще са подходящи за разходки и занимания на открито.

Според прогнозата на НИМХ за Южна България, през деня ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността в югоизточните райони. Максималните температури в региона ще са между 18° и 23°.

Снимка: Dimitra Lefterova