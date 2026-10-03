Безплатни прегледи на пловдивски лекар в Албания

Специалист от УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив установи множество случаи на гуша с нодозна трансформация

Д-р Пламена Иванова от Клиниката по ендокринология и обмяна на веществата към УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив се включи за поредна година в инициативата за безплатни профилактични прегледи на населението в област Мала Преспа, Албания.

В рамките на тазгодишната кампания д-р Иванова извърши над 100 профилактични прегледа, като при значителна част от възрастните пациенти установи данни за гуша с нодозна трансформация. Предвид географските особености на района – планински терен и вероятен йоден дефицит в околната среда – тя допуска, че при част от пациентите може да се касае за ендемична йоднедоимъчна гуша.

„При прегледите установихме немалко случаи на дългогодишна гуша с нодозна трансформация. Това подчертава колко важно е проследяването на щитовидната жлеза, особено при хората в по-напреднала възраст“, коментира д-р Пламена Иванова.

Ендемичната гуша е свързана с продължителен йоден дефицит и може да започне като дифузно увеличение на щитовидната жлеза. Една от основните мерки за профилактика на йодния дефицит е използването на йодирана сол, каквато е практиката и в България.

При напреднала гуша могат да се появят симптоми като затруднено преглъщане и промени в гласа. При дългогодишна нодозна гуша част от възлите могат да придобият автономна функция и да започнат да произвеждат тиреоидни хормони.

Д-р Иванова обръща специално внимание на случаите, при които пациенти с дългогодишна нодозна гуша приемат йод без предварителна оценка на състоянието на щитовидната жлеза.

При такива пациенти допълнителният прием на йод може да отключи или влоши хипертиреоидизъм, тъй като част от възлите могат да произвеждат хормони автономно.

„При прегледите установихме няколко случая, при които пациенти с нодозна гуша са приемали йод. Това показва колко важно е приемът на йод да бъде съобразен със състоянието на щитовидната жлеза и да не се предприема без лекарска преценка“, подчертава д-р Иванова.

При възрастните пациенти проявите на хипертиреоидизъм често са свързани предимно със сърдечно-съдовата система. Могат да се наблюдават сърцебиене, ускорена сърдечна честота и нарушения на сърдечния ритъм, които понякога трудно се овладяват.

Възможни са също умерено намаляване на теглото, отпадналост и загуба на апетит.

„Имахме случаи, при които още при кардиологичния преглед е бил заподозрян проблем с щитовидната жлеза и пациентите са насочени към ендокринолог. Част от тях вече бяха на лечение и при проследяването показваха нормализиране на тиреоидните хормони“, разказва д-р Иванова.

По-голямата част от прегледаните пациенти са били над 65-годишна възраст, но около 30% са били млади жени и мъже в репродуктивна възраст. При част от по-младите пациенти са установени и случаи на тиреоидит на Хашимото, като някои вече са на заместително лечение.

„Дори един профилактичен преглед може да има голямо значение за навременното насочване към специалист, поставянето на диагноза и започването на подходящо лечение“, посочва д-р Иванова.

Достъпът до последващо лечение остава предизвикателство, особено за възрастните хора, чиито близки живеят и работят в чужбина.

Участието на д-р Иванова е по покана на Фондация „Българска памет“, след като при кардиологичните прегледи през предходните години са установени случаи със съмнение за заболявания на щитовидната жлеза.

Инициативата за безплатни профилактични прегледи на населението в област Мала Преспа, Албания, се реализира с подкрепата на Министерството на външните работи и Министерството на отбраната.