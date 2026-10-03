След повече от хиляда години владетелят намери последен покой в базиликата в центъра на София. Заупокойното богослужение бе отслужено от патриарх Даниил, а на церемонията присъстваха представители на държавната власт и граждани.

Ковчегът с тленните останки на цар Самуил бе положен в специално изработен мраморен саркофаг в базиликата „Света София – Божия премъдрост“ в столицата, съобщи Българската телеграфна агенция (БТА), след като по-рано днес останките на владетеля бяха посрещнати с държавна церемония в София.

Патриарх Даниил възглави траурното богослужение и отслужи заупокойна молитва. „С благоговение и синовна почит посрещаме саркофага с тленните останки на един от най-достойните и велики владетели на българския народ – цар Самуил“, заяви той в словото си.

На церемонията в храма присъстваха президентът Илияна Йотова, председателят на Народното събрание Михаела Доцова, министър-председателят Румен Радев, министри, представители на държавни институции и дипломати.

Саркофагът е поставен в южната част на напречния кораб на базиликата. Той е изработен от мрамор, добит от земи, свързани със Самуиловото царство, и в завършен вид тежи около два тона и половина. Върху него са оформени христограма, архангел Михаил, Самуиловата крепост с лъвове, два пауна и дворец. Декоративните елементи са изработени като отделни панели, вградени в мрамора.

Полагането на останките в саркофага бе кулминацията на церемонията по завръщането на цар Самуил в България. По-рано през деня те бяха предадени на българската държава в Солун и транспортирани до София с военнотранспортен самолет „Спартан“. От площад „Княз Александър I“ траурно шествие ги придружи до базиликата „Света София“, където гражданите ще могат да отдадат почит пред владетеля.

Тленните останки, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, са открити през 1969 г. от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос в базиликата „Свети Ахил“ на остров в Малкото Преспанско езеро. Връщането им в България стана възможно след споразумение между София и Атина, предвиждащо и предаване на 48 църковни реликви на Гърция.

Цар Самуил управлява България от 997 до 1014 г. и умира след поражението на българската войска при Ключ. Поставянето на останките му в базиликата „Света София“ е символичен завършек на дългогодишните усилия за завръщането им в родината.

снимка: бта