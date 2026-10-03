Тленните останки на средновековния владетел ще бъдат предадени на България днес, 3 октомври в Солун, а в София ще го посрещнат с държавна церемония, изтребители, артилерийски салюти и почести. Пловдивчани могат да пътуват безплатно с влак до столицата.

Повече от хиляда години след смъртта си цар Самуил се завръща в България. На 3 октомври тленните останки на владетеля ще бъдат предадени на българската държава на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун, в присъствието на българския министър-председател Румен Радев и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.

След това останките ще бъдат транспортирани до България с военно-транспортен самолет „Спартан“. При навлизането му в българското въздушно пространство машината ще бъде ескортирана от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Очаква се формацията да прелети над площад „Княз Александър I“ в София около 12:30 часа, а след кацането на самолета изтребителите отново да преминат над площада.

Безплатен влак от Пловдив

За пловдивчани е осигурена възможност да присъстват на церемонията с безплатно двупосочно пътуване с влак. БДЖ пуска специално за повода бърз влак № 1612, който тръгва от Пловдив в 8:10 ч. и пристига на Централна гара София в 10:55 ч. Обратният влак № 1621 потегля от столицата в 16:25 ч. и пристига в Пловдив в 19:05 ч.

Билетите са безплатни, но пътниците трябва задължително да имат издадени двупосочни билети с фиксирано връщане в рамките на 3 октомври. Пътуването е със запазено седящо място, като се заплаща единствено резервационна такса от 0,51 евро в посока. Билетите се издават от железопътните гари, а онлайн продажбата за посочените влакове е временно преустановена от 1 до 3 октомври включително.

В София тленните останки на владетеля ще бъдат посрещнати с държавна церемония на площад „Княз Александър I“. От летище „Васил Левски“ до площада те ще бъдат пренесени от Българската армия. По време на изпълнението на националния химн ще прозвучат 21 артилерийски салюта, а след официалната част ще потегли шествие до базиликата „Света София“, където гражданите ще могат да отдадат почит пред останките на цар Самуил. Ще бъде отслужен и трисагий.

Останките ще бъдат положени в специално изработен саркофаг в базиликата „Света София – Божия премъдрост“. Съоръжението е изработено във Велинград по инициатива на Министерството на културата и с благословението на българския патриарх Даниил.

Завръщането на тленните останки е резултат от споразумение между България и Гърция след преговори между двете държави. Цар Самуил управлява България от 997 до 1014 г. и е сред най-значимите владетели от средновековната ни история.

Снимка: Цар Самуил – антропологична възстановка д-р Йордан Йорданов