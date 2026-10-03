„С дълбоко прискърбие съобщаваме за загубата на г-н Суди Озкан – собственик на хотел „Тримонциум“ и Princess Group.

Ще го помним с неговата далновидност, предприемчивост, неизменна отдаденост към работата и човечност. Съболезнование на семейството и близките!

Поклон пред светлата му памет!“ – това съобщиха от Trimontium Princess Hotel Plovdiv преди минути в социалните мрежи на хотела.

„Кралят на казината“ придоби емблематичния пловдивски хотел през 1998 г. и го превърна в един от знаковите си обекти в България. Турският бизнесмен Суди Озкан е починал на 87 години. Новината за кончината му е съобщена от турски медии още снощи. Озкан оставя след себе си международен бизнес в сферата на хазарта и хотелиерството, а Пловдив е сред градовете, с които името му е тясно свързано.

През 1998 г. Озкан придобива 58% от капитала на хотел „Тримонциум“ за 3,15 млн. долара чрез „София Принцес Хотел“ АД, зад което стои неговата „Йозканлар груп“. В приватизационния договор са заложени и инвестиции от 3,5 млн. долара за три години. Следват мащабни ремонти и модернизация на хотела, като е запазен архитектурният облик на емблематичната сграда в центъра на Пловдив.

Малко след придобиването Озкан реализира и намерението си да отвори казино в хотела. Първоначално то разполага с шест рулетки, 14 игрални маси, 110 покер автомата и около 130 служители. През следващите години бизнесменът продължава да инвестира в „Тримонциум“, но запазва собствеността си, дори когато през 2008 г. го предоставя за управление на турската хотелска верига „Дедеман“.

Озкан изгражда международната си бизнес империя след затварянето на казината в Турция през 1998 г. Тогава той насочва дейността си към чужди пазари и създава веригата Princess International Group, която развива хотели и казина в различни държави. В България сред най-известните обекти, свързвани с бизнеса му, са хотел „Принцес“ в София и „Тримонциум“ в Пловдив.

През годините Суди Озкан е сред значимите инвеститори в българския туристически и хазартен сектор. Името му се свързва и със Свиленград, където развива мащабен бизнес с казина и хотели. Турските медии съобщават, че в последните дни от живота си той е бил под лекарско наблюдение заради влошено здравословно състояние. Към момента няма официално оповестена причина за смъртта му.

Суди Озкан е роден през 1939 г. в Адана. През 80-те и 90-те години се утвърждава като една от разпознаваемите фигури в хазартния и хотелиерския бизнес в Турция. В края на 90-те години срещу него са водени данъчни разследвания и съдебни дела, заради които той прекарва продължителен период извън страната. По-късно договаря с турските финансови власти план за уреждане на задълженията си.

За Пловдив Озкан остава свързан най-вече с някошната емблема – хотел „Тримонциум“, който придобива в края на 90-те години и в който инвестира значителни средства, без да променя архитектурния му облик. Историята на бизнесмена е част и от историята на един от най-разпознаваемите хотели в града.