Историята на Небет тепе оживява чрез добавена реалност

Новата концепция залага на телескопи към другите тепета, тематични станции и светлинно шоу – видео

Разработката е на германския специалист по сценография и градски разкази проф. Уве Й. Райнхард от университета в Дюселдорф и неговия екип

Атракциите на археологическия комплекс ще са безплатни с достъп 24/7

Небет тепе, често наричано рожденото място на Пловдив, е посрещнало над 316 хиляди посетители за по-малко от година след приключването на последните ремонти. Сериозният интерес към археологическия комплекс е сред причините местната управа да търси световни практики, с които да надгради преживяването на посетителите и да представи по достъпен начин историята на едно от най-значимите места в града.

Млади пловдивчани превърнаха Небет тепе в сцена за идеи

Новата идейна концепция беше представена на 2 октомври в Малката конферентна зала на Дом на културата „Борис Христов“. Гражданите имаха възможност да се запознаят с плановете и да споделят мнението си.

Срещата обаче не събра голяма публика – по традиция подобни публични обсъждания остават с ограничено присъствие. В нея участваха екипът, разработил концепцията, и заместник-кметът по култура Пламен Панов.

Зад проекта стои германският специалист по сценография и градски разкази проф. Уве Й. Райнхард от университета в Дюселдорф. Неговият екип разработва светлинни програми за празници и туристическия сезон, както и приложение с добавена реалност, чрез което историческите пластове ще оживяват на екрана на телефона по всяко време.

Една от предвидените атракции са телескопите, чрез които посетителите ще могат да насочат поглед към останалите тепета. Виртуалните образи ще разказват за тяхната история и символика – например за Бунарджика и връзката му с култа към водата, майката природа и женското начало.

Добавената реалност ще връща към живот и отделни археологически обекти. Чрез нея посетителите ще могат да видят как е изглеждала стражевата кула, как е била изградена и защо проходът ѝ е бил тесен. Предвиждат се тематични станции по маршрута и аудиоразкази, които да помагат на посетителите да откриват историята на мястото.

Сред най-атрактивните идеи е 80-метров лазерен лъч, който ще се издига от древното водохранилище – кладенеца на Небет тепе. Той е част от светлинното преживяване „Ехо на времето“, замислено като визуална връзка между археологическия комплекс и съвременния град.

По време на обсъждането бяха поставени въпроси за това как новите съоръжения ще се впишат в автентичната среда, дали ще могат да се премахват и кой ще се грижи за тях. Екипът посочи, че водещи ще бъдат опазването на културното наследство, научната достоверност и избягването на визуални решения, които биха превърнали Небет тепе в бутафорна сцена.

Засега става дума за идейна концепция, а не за готов проект. Предстои да бъдат изготвени техническо задание и документация за обществена поръчка, както и да се получат необходимите съгласувания. Конкретен бюджет и окончателен срок за реализация не бяха обявени.

Атракциите се предвижда да бъдат безплатни, а достъпът до Небет тепе – денонощен. Дали и кога идеите ще станат реалност, ще стане ясно в следващите етапи на подготовката.

Очаквайте подробности.