Темелков си тръгва: „Пловдив ми е Дубай“ и въпросът кой всъщност управлява града
ГИС Пловдив, дигитализацията и една раздяла без особена драма… поне официално
Темелков и образът на „започнатото бъдеще“ – Смарт Пловдив между визията и реалността
В Пловдив оставки почти не се случват, а рокадите рядко идват сами. Още по-рядко идват без второ изречение след тях. Първото бе от Бойко Борисов: Вадя Темелков от Пловдив. Три дни по-късно дойде второто – Владимир Темелков освобождава ресора си в Община Пловдив.
Този път обаче във фокуса на вниманието е дежурното работно изречение на отиващия си от Града под тепетата, през Траянови врата, към жълтите павета и то звучи така: „Пловдив ми е Дубай“.
Човекът, който го произнасяше най-често, вече не е заместник-кмет, но го наложи като кодово име за дигитализацията в администрацията.
При последната си публична изява той спретна скандал на демонстрациите в ЦИК, като участва в акция с детска отвертка за разглобяване на машина за гласуване.
Владимир Темелков си тръгва от ресора, а градът остава в познатото си междинно състояние – между започнати системи, амбициозни презентации и един упорит въпрос, който винаги се връща в такива моменти: кой реално управлява Пловдив?
ГИС Пловдив и дигитализацията: проектът, който трябваше да промени всичко
Темелков беше презентиран като лицето на най-амбициозния опит за дигитална трансформация на Пловдив от години. В „неговия мандат“ дигитализацията спря да бъде вътрешноадминистративна тема и влезе в политическия разговор за „смарт град“, „интегрирани системи“ и „община в телефона“.
Припмняме, че веднъж вече той си тръгна от кабинета на пл. „Стефан Стамболов“ 1, но се върна след броени дни, наречени „Временен дисбаланс“ и обещания за „Съединение“ и „Работа, работа, работа“, след спявка с партийния лидер, който ги накара да „заровят томахавките“ с кмета Димитров.
Единствен резултат от дейността на бившия вече зам. засега остава стартирането на Географската информационна система (ГИС). Проект, който дълго стоеше в зоната на „подготовка“, вече е във фаза с финансиране, договор и изпълнител.
По отношение на другите му ресори най-запомняща остава акцията, при която зам.-кмет преименува профила за инвеститори в Община Пловдив на свое име, присвоявайки си общинска Fb-страница. А след като публично се закле да подаде оставка, ако ремонта на Хуманитарната гимназия не се случи в срок, Владимир Темелков изчезна от общинските дела задълго.
Смарт Пловдив: между визията и реалността
Около ГИС би трябвало да се разгръща по-широката дигитална картина, като: мобилни услуги, електронна администрация, транспортни системи, паркиране, видеонаблюдение с аналитика…, но всички тези системи „живеят“ в различни скорости.
Едни уж вече работят. Други – още се тестват. Трети, чакат обществена поръчка, а четвърти – административен момент.
Резултатът е познат: Пловдив вече е дигитален като идея, но не винаги като ежедневие.
Кой управлява Пловдив?
Темелков оставя след себе си специфично наследство:
– не завършени системи, а започнати;
– не административно спокойствие, а ускорение;
– не тиха администрация, а шумна дигитална амбиция.
Ако ГИС заработи, ако общината реално влезе в телефона на хората, ако данните започнат да движат решенията, то това ще е началото на нов модел.
Ако не? „Пловдив ми е Дубай“ ще остане най-разпознаваемият политически слоган на един мандат, който започна с дигитална амбиция и завърши с политическо пренареждане.
И между тези две версии стои добре познатият пловдивски финал – всичко е започнато, малко е завършено, а въпросите винаги са повече от отговорите.
И тук завършвам със стария пловдивски въпрос, който винаги оцелява след всяка администрация: Кой реално управлява града?
В Пловдив има една особена административна физика – никой никога не си тръгва просто така. Или е „нов етап“, или „национална задача“, или „пренасочване към по-голяма отговорност“. А понякога всичко това наведнъж.
След внезапното напускане на Владимир Темелков, екипът от заместник-кметове на Костадин Димитров в Община Пловдив претърпява сериозна структурна диспропорция
Тази рокада превръща Пламен Панов в най-натоварения и влиятелен заместник-кмет в настоящата администрация. И без това към днешна дата в Пловдив липсва равномерно разпределение на административната тежест в екипа на кмета.
Според експерти в Пловдив подобно сливане крие сериозен риск от административно претоварване. Много трудно е един човек да контролира едновременно оперативната работа на училищата и детските градини (Образование), милионния и сложен ИТ проект за ГИС системата (Дигитализация), усвояването на еврофондовете (Европейски политики) и пълния културен календар на Пловдив.
Управлението на 7 ресора от един човек често е знак за временно политическо решение или опит за спешно „запълване на дупки“, докато партийното ръководство избере постоянен нов човек.
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Thiết kế phòng tắm tông màu trung tính: Tối giản mà tinh tế
Giới thiệu chung
Trong vài năm gần đây, thiết kế phòng tắm hiện đại đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, và một trong những xu hướng nổi bật là sử dụng tông màu trung tính. Những màu sắc như trắng, be, xám và kem không chỉ mang lại cảm giác sạch sẽ mà còn tạo nên một không gian mở, dễ chịu. Không giống như những màu sắc rực rỡ khác, màu trung tính có thể phối hợp hài hòa với nhiều loại thiết bị nhà tắm, từ bồn cầu, lavabo đến các phụ kiện nội thất phòng tắm khác, giúp không gian trở nên nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần sang trọng. Vậy vì sao tông màu này lại được yêu thích đến thế trong thiết kế phòng tắm hiện đại?
I. Vì sao màu trung tính phù hợp với thiết kế phòng tắm hiện đại
1. Màu trung tính giúp không gian „thở“
Màu sắc trung tính như trắng, xám, be hay ghi mang lại một không gian rộng mở và thông thoáng, giúp phòng tắm không bị “chật chội” dù diện tích có hạn. Những màu này không tạo cảm giác nặng nề mà ngược lại, giúp không gian trở nên dễ chịu và thư thái hơn. Đặc biệt trong những phòng tắm có diện tích nhỏ, việc sử dụng màu trung tính càng giúp mở rộng cảm giác về không gian. Từ đó, dù phòng tắm của bạn có kích thước khiêm tốn, bạn vẫn có thể tận hưởng sự thoải mái và thoáng đãng mỗi khi sử dụng.
2. Dễ kết hợp với các loại vật liệu và thiết bị vệ sinh
Màu trung tính rất dễ kết hợp với nhiều chất liệu khác nhau, từ đá tự nhiên đến gỗ, gốm hay kim loại. Một phòng tắm với các thiết bị vệ sinh cao cấp như bồn cầu, lavabo và bồn tắm sẽ trở nên nổi bật mà không bị lấn át khi sử dụng các màu sắc trung tính. Bạn có thể dễ dàng tạo ra một không gian phòng tắm hiện đại, sang trọng và tinh tế, với những thiết bị vệ sinh có thiết kế tối giản, giúp không gian trở nên hài hòa và dễ chịu hơn.
II. Tính thẩm mỹ và sự tinh tế trong phòng tắm tông màu trung tính
1. Tối giản nhưng không đơn điệu
Phong cách thiết kế tông màu trung tính chủ yếu nhắm đến sự tối giản, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ thiếu điểm nhấn. Bằng cách sử dụng những vật liệu như gạch ốp vân đá, đá marble sáng hoặc các bề mặt gỗ tự nhiên, bạn có thể tạo ra một không gian hiện đại, tinh tế mà không quá phô trương. Ánh sáng tự nhiên kết hợp với những đèn chiếu điểm sẽ là yếu tố quan trọng để làm nổi bật các chi tiết này, giúp không gian phòng tắm không chỉ đẹp mắt mà còn đầy đủ chiều sâu và phong cách.
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2. Không gian tinh tế và sang trọng một cách tự nhiên
Khi lựa chọn màu trung tính cho phòng tắm, bạn không cần phải dùng những màu sắc sặc sỡ để tạo sự nổi bật. Chính sự “im lặng” của các gam màu này lại làm nên sự tinh tế và sang trọng. Các khu nghỉ dưỡng cao cấp và spa hiện đại thường chọn màu trung tính để tạo ra không gian thư giãn hoàn hảo. Màu trung tính không gây choáng ngợp hay nhanh lỗi thời như các màu sắc nổi bật, mà ngược lại, luôn giữ được vẻ đẹp bền vững theo thời gian.
III. Cách phối hợp nội thất và thiết bị vệ sinh với tông màu trung tính
1. Lựa chọn thiết bị vệ sinh đồng điệu
Một trong những yếu tố quan trọng trong việc thiết kế phòng tắm với màu trung tính là lựa chọn những thiết bị vệ sinh có thiết kế tối giản, phù hợp với tổng thể không gian. Các mẫu bồn cầu treo tường, lavabo âm bàn, hay sen cây vuông đều là lựa chọn lý tưởng để tạo nên vẻ đẹp thanh thoát, gọn gàng. Màu trắng sứ hoặc ghi nhạt của các thiết bị vệ sinh sẽ hòa quyện một cách hoàn hảo với các tông màu trung tính, giúp không gian trở nên thanh lịch nhưng vẫn đầy đủ công năng.
2. Nội thất phòng tắm và vật liệu ốp lát nên chọn như thế nào?
Khi lựa chọn vật liệu cho phòng tắm, gạch vân đá sáng hoặc tường sơn chống thấm màu ghi nhạt là những lựa chọn tuyệt vời. Ngoài ra, các loại gỗ công nghiệp với veneer be sáng hoặc gỗ sồi trắng cũng rất phù hợp. Những vật liệu này không chỉ tạo ra vẻ đẹp tự nhiên mà còn giúp phòng tắm trở nên hiện đại hơn. Để thêm phần sang trọng, bạn có thể chọn những chiếc kệ gương, tủ lavabo hay vách kính có thiết kế tối giản, giúp không gian phòng tắm thêm phần sang trọng và tinh tế.
Phòng tắm mở – lựa chọn táo bạo cho nhà phố hiện đại
IV. Lưu ý khi thiết kế phòng tắm với tông màu trung tính
1. Tránh cảm giác lạnh lẽo, thiếu điểm nhấn
Mặc dù màu trung tính mang đến sự thanh thoát, nhưng nếu không được kết hợp khéo léo, nó có thể khiến không gian phòng tắm trở nên lạnh lẽo và thiếu sức sống. Để tránh điều này, bạn có thể bổ sung một số chi tiết màu ấm như tay cầm kim loại đồng, khăn tắm nâu nhạt hay những chậu cây xanh nhỏ để mang lại sự gần gũi và mềm mại cho không gian. Những vật liệu có kết cấu bề mặt cũng sẽ giúp tăng cảm giác ấm áp và sinh động.
IV. Lưu ý khi thiết kế phòng tắm với tông màu trung tính
1. Tránh cảm giác lạnh lẽo, thiếu điểm nhấn
Mặc dù màu trung tính mang đến sự thanh thoát, nhưng nếu không được kết hợp khéo léo, nó có thể khiến không gian phòng tắm trở nên lạnh lẽo và thiếu sức sống. Để tránh điều này, bạn có thể bổ sung một số chi tiết màu ấm như tay cầm kim loại đồng, khăn tắm nâu nhạt hay những chậu cây xanh nhỏ để mang lại sự gần gũi và mềm mại cho không gian. Những vật liệu có kết cấu bề mặt cũng sẽ giúp tăng cảm giác ấm áp và sinh động.
2. Cân nhắc ánh sáng và thông gió
Ánh sáng là yếu tố quan trọng trong thiết kế phòng tắm màu trung tính. Bạn nên đảm bảo rằng phòng tắm có đủ ánh sáng tự nhiên hoặc ánh sáng trắng/ấm, giúp các màu trung tính không bị nhạt nhòa. Một thiết kế phòng tắm với cửa sổ lớn, giếng trời hoặc quạt hút có thể giúp tăng cường ánh sáng và giữ không gian thông thoáng, tránh tình trạng ẩm mốc. Việc này không chỉ tốt cho thẩm mỹ mà còn bảo vệ các thiết bị vệ sinh và vật liệu nội thất khỏi hư hỏng.
Kết luận
Thiết kế phòng tắm tông màu trung tính là một sự lựa chọn thông minh cho những ai yêu thích sự tối giản nhưng vẫn đậm chất tinh tế. Không chỉ giúp không gian trở nên rộng rãi, thoải mái, màu trung tính còn dễ dàng kết hợp với các thiết bị vệ sinh và vật liệu khác để tạo nên một không gian hiện đại và sang trọng. Nếu bạn yêu thích sự thanh lịch và bền vững, phòng tắm với màu trung tính chắc chắn là lựa chọn lý tưởng để thử nghiệm và áp dụng vào không gian sống của mình.