Темелков обяви война на Костадин Димитров: от „дигиталния мотор“ на общината до най-острия критик на управлението

Бившият заместник-кмет атакува публично кмета, говори за „управленска импотентност“ и обещава всяка седмица да разкрива нови факти. Политическата криза в управляващия екип вече е публична.

Само месец след като напусна поста на заместник-кмет по дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование, Владимир Темелков направи най-острата си публична атака срещу кмета Костадин Димитров и неговия екип.

Припомняме, че официално той напусна общинската администрация в града под тепетата в средата на май т.г., след като партийният лидер на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че вади Темелков от Пловдив, за да обучава новото поколения гербаджии активисти в специална академия. В същото време обаче бившият зам.-кмет „изчезна“ от управленската сцена в Общината много месеци преди това – Владимир Темелков изчезна от общинските дела. Тук е мястото да напомним още, че през август 2025 г. Заместник-кметът на Пловдив Владимир Темелков подаде оставка, но броени дни след това Кметът и Темелков заровиха томахавките пред Бойко Борисов.

В публикация в социалните мрежи той отправя тежки политически обвинения към градското ръководство, определя управлението като „некомпетентно“ и „безрезултатно“, настоява за оставката на кмета и заявява, че всяка седмица ще публикува информация за това, което нарича „измами“ в управлението на общината.

Повод за реакцията е прессъобщение на Община Пловдив, в което администрацията обяснява забавянето на ремонта на дома за възрастни хора „Св. Василий Велики“.

Община Пловдив рестартира поръчките за Дома за стари хора „Св. Василий Велики“

Темелков твърди, че проектът е бил подготвен и организиран още по време на неговия мандат, като подробно описва хронологията на административните процедури и прехвърля политическата отговорност за настоящото забавяне върху ръководството на общината.

След обрата в политическата кариера на екс зам.-кмета Владимир Темелков: ФК „Марица“ остана без финансиране и е заплашен да не стартира сезона

От вътрешен човек към опозиция

По-интересното в случая не са емоционалните квалификации, а политическият контекст.

До преди месец Темелков беше част от най-близкия управленски екип на Костадин Димитров. Именно той беше публичното лице на най-мащабните проекти за дигитализация на общината – Географската информационна система, мобилното приложение на Пловдив и редица европейски инициативи.

Днес същият човек твърди, че администрацията не работи, че ключови проекти са блокирани и че общината се управлява некомпетентно.

Това неизбежно поставя въпроса: ако тези проблеми са съществували през последните две години, защо те се казват публично едва след напускането на поста?

Политически сигнал към местните избори

Особено показателно е и друго изречение в публикацията на Темелков:

„Смятам дейно да участвам в следващите местни избори.“

То превръща текста не просто в личен отговор на общинската администрация, а в първата ясна политическа заявка за бъдещо участие в местната власт.

Така спорът вече излиза извън рамките на конкретен проект и започва да прилича на началото на предизборен разказ, в който бившият заместник-кмет се опитва да се позиционира като алтернатива на управлението, от което доскоро сам беше част.

Следва ли институционален отговор?

Част от обвиненията на Темелков са политически оценки, други съдържат твърдения за начина на управление на конкретни обществени проекти и за предполагаеми нарушения.

Ако зад тях стоят документи и доказателства, логичната следваща стъпка е те да бъдат представени пред компетентните институции.

Ако останат единствено в социалните мрежи, рискът е тежките обвинения да се превърнат в поредния епизод от политическата война в Пловдив.

Защото независимо кой е прав, най-важният въпрос вече не е дали Владимир Темелков и Костадин Димитров са в конфликт.

Това вече е очевидно.

Въпросът е дали този конфликт ще произведе повече прозрачност за управлението на Пловдив или просто ще се превърне в началото на предизборна кампания, водена през Facebook.

За наследството, което остави на Пловдив с работата си „изтегления в София“ зам.-кмет четете в анализа Темелков си тръгва: „Пловдив ми е Дубай“ и въпросът кой всъщност управлява града.