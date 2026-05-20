КЗК анализира промените срещу нелоялните търговски практики

Комисията за защита на конкуренцията е изпратила до Обществения съвет първоначалната си позиция по подготвените промени в Закона за защита на конкуренцията. От антимонополния орган уточняват, че анализът на проектозакона продължава, а конкретните предложения между първо и второ четене в парламента тепърва ще бъдат внесени.

В Обществения съвет към КЗК участват представители на работодателските организации, двата национални синдиката, потребителски сдружения и експерти.

Според комисията част от предвидените текстове целят да затегнат правилата срещу злоупотреби с пазарно влияние, включително при определянето на прекомерно високи цени и при нелоялни практики в сектора на храните и земеделската продукция.

От КЗК обаче смятат, че проектът се нуждае от допълнително прецизиране, така че да бъде съобразен с практиката на Съда на Европейския съюз и Европейската комисия. От институцията подчертават, че като национален орган по конкуренцията България е длъжна да прилага европейските правила в тази сфера.

Пълният текст е публикуван на страницата на КЗК.

