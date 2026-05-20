Темелков си тръгва: „Пловдив ми е Дубай“ и въпросът кой всъщност управлява града

ГИС Пловдив, дигитализацията и една раздяла без особена драма… поне официално

Темелков и образът на „започнатото бъдеще“ – Смарт Пловдив между визията и реалността

В Пловдив оставки почти не се случват, а рокадите рядко идват сами. Още по-рядко идват без второ изречение след тях. Първото бе от Бойко Борисов: Вадя Темелков от Пловдив. Три дни по-късно дойде второто – Владимир Темелков освобождава ресора си в Община Пловдив.

Този път обаче във фокуса на вниманието е дежурното работно изречение на отиващия си от Града под тепетата, през Траянови врата, към жълтите павета и то звучи така: „Пловдив ми е Дубай“.

Човекът, който го произнасяше най-често, вече не е заместник-кмет, но го наложи като кодово име за дигитализацията в администрацията.

При последната си публична изява той спретна скандал на демонстрациите в ЦИК, като участва в акция с детска отвертка за разглобяване на машина за гласуване.

Владимир Темелков си тръгва от ресора, а градът остава в познатото си междинно състояние – между започнати системи, амбициозни презентации и един упорит въпрос, който винаги се връща в такива моменти: кой реално управлява Пловдив?

ГИС Пловдив и дигитализацията: проектът, който трябваше да промени всичко

Темелков беше презентиран като лицето на най-амбициозния опит за дигитална трансформация на Пловдив от години. В „неговия мандат“ дигитализацията спря да бъде вътрешноадминистративна тема и влезе в политическия разговор за „смарт град“, „интегрирани системи“ и „община в телефона“.

Припмняме, че веднъж вече той си тръгна от кабинета на пл. „Стефан Стамболов“ 1, но се върна след броени дни, наречени „Временен дисбаланс“ и обещания за „Съединение“ и „Работа, работа, работа“, след спявка с партийния лидер, който ги накара да „заровят томахавките“ с кмета Димитров.

Единствен резултат от дейността на бившия вече зам. засега остава стартирането на Географската информационна система (ГИС). Проект, който дълго стоеше в зоната на „подготовка“, вече е във фаза с финансиране, договор и изпълнител.

По отношение на другите му ресори най-запомняща остава акцията, при която зам.-кмет преименува профила за инвеститори в Община Пловдив на свое име, присвоявайки си общинска Fb-страница. А след като публично се закле да подаде оставка, ако ремонта на Хуманитарната гимназия не се случи в срок, Владимир Темелков изчезна от общинските дела задълго.

Смарт Пловдив: между визията и реалността

Около ГИС би трябвало да се разгръща по-широката дигитална картина, като: мобилни услуги, електронна администрация, транспортни системи, паркиране, видеонаблюдение с аналитика…, но всички тези системи „живеят“ в различни скорости.

Едни уж вече работят. Други – още се тестват. Трети, чакат обществена поръчка, а четвърти – административен момент.

Резултатът е познат: Пловдив вече е дигитален като идея, но не винаги като ежедневие.

Кой управлява Пловдив?

Темелков оставя след себе си специфично наследство:

– не завършени системи, а започнати;

– не административно спокойствие, а ускорение;

– не тиха администрация, а шумна дигитална амбиция.

Ако ГИС заработи, ако общината реално влезе в телефона на хората, ако данните започнат да движат решенията, то това ще е началото на нов модел.

Ако не? „Пловдив ми е Дубай“ ще остане най-разпознаваемият политически слоган на един мандат, който започна с дигитална амбиция и завърши с политическо пренареждане.

И между тези две версии стои добре познатият пловдивски финал – всичко е започнато, малко е завършено, а въпросите винаги са повече от отговорите.

И тук завършвам със стария пловдивски въпрос, който винаги оцелява след всяка администрация: Кой реално управлява града?

В Пловдив има една особена административна физика – никой никога не си тръгва просто така. Или е „нов етап“, или „национална задача“, или „пренасочване към по-голяма отговорност“. А понякога всичко това наведнъж.

След внезапното напускане на Владимир Темелков, екипът от заместник-кметове на Костадин Димитров в Община Пловдив претърпява сериозна структурна диспропорция

Тази рокада превръща Пламен Панов в най-натоварения и влиятелен заместник-кмет в настоящата администрация. И без това към днешна дата в Пловдив липсва равномерно разпределение на административната тежест в екипа на кмета.

Според експерти в Пловдив подобно сливане крие сериозен риск от административно претоварване. Много трудно е един човек да контролира едновременно оперативната работа на училищата и детските градини (Образование), милионния и сложен ИТ проект за ГИС системата (Дигитализация), усвояването на еврофондовете (Европейски политики) и пълния културен календар на Пловдив.

Управлението на 7 ресора от един човек често е знак за временно политическо решение или опит за спешно „запълване на дупки“, докато партийното ръководство избере постоянен нов човек.