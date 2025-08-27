Заместник-кметът на Пловдив с ресор „Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование“ Владимир Темелков е подал оставка в сряда сутринта. Това съобщиха от пресцентъра на Община Пловдив.

Молбата е внесена в деловодството на администрацията, като в нея не са посочени мотиви за решението. Въпреки това, кметът на града Костадин Димитров не е приел оставката на Темелков, потвърдиха още от общината, отново без да посочват мотиви за това решение.

Ходът на заместник-кмета идва на фона на реализирането на ключови инфраструктурни и образователни проекти в града, част от които са под негово ръководство. Ситуацията повдига въпроси относно евентуални промени в екипа на кмета и продължаването на важните инициативи, в които Темелков играе водеща роля.

Оставката идва и в момент на тежка ситуация в градската управа, в която се гасят няколко пожара, един от които твърде сериозен- смъртта на 78-годишен мъж от паднал клон в зелената зона край Марица в Кършияка. Заради случилото се бе освободен директорът на „Градини и паркове“ Антон Георгиев. Той бе жертват в спешната ситуация, от която трябваше да се търси някакъв кризисен изход. Този ход обаче се оказа твърде спорен, тъй като предизвика куп критики- оставката на един директор няма да свърши никаква работа за зелената система на града, нужен е нов напълно нов мащабен подход за решаването на проблемите там.

Това е третия зам.-кмет, чиято оставка минава през бюрото на кмета за по-малко от година. Първа бе Женя Петкова, зам.-кмет по финанси, а после дойде ред на Ерол Садъков, вице по траспорт. Двамата бяха освободени от Костадин Димитров, но сега оставката е подписана собственоръчно от неговия заместник Темелков и съответно не е приета.

Припомняме, че Владимир Темелков е първият зам.-кмет в новата история на Пловдив, който официално е милионер. Той бе сред големите строителни предприемачи в миналия местен парламент, в който постоянно се говореше за презастрояване. Още в началото на мандата той стана повод за коментари по повод автомобилите, с които ще ходи на работа:

Темелков се прочу няколко пъти с атаки по архитектурната гилдия. Коментарите му провокираха отговор от Камарата на архитектите – регионална колегия Пловдив. Не по-малко скандално бе и преименуването на профила за инвеститори в Община Пловдив на името на Темелков.

