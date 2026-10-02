Сериозна измама, при която луксозни автомобили, взети на лизинг от държави в Западна Европа са били внесени и продадени в България, бе разкрита след около 6-месечно разследване на служители от отдел „Противодействие на икономическата престъпност“ към ОДМВР – Пловдив.

В хода на образуваното досъдебно производство за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК са придобити данни, че съпричастни към престъпната дейност са трима мъже, на 62, 52 и 29 години. При спецакция вчера те са били задържани, а от адресите им и ползвани помещения на територията на Пловдив, Асеновград и Кърджали са иззети множество веществени доказателства, сред които типови договори за покупко-продажба, пълномощни, празни бланки за регистрация на МПС, регистрационни талони част I и II, български и чуждестранни регистрационни табели.

Изяснена е и схемата, по която тримата са се сдобивали с колите, регистрирали са ги успешно в страната и са ги предлагали за продажба на привлекателни цени чрез обяви в интернет или фиктивни посредници. Впоследствие обаче се оказвало, че въпросните моторни превозни средства са обявени за издирване в Шенгенската информационна система, след като вноските им са спрени в чуждестранните лизингови компании и се налага полицията да ги изземе от нищо неподозиращите нови собственици. На този етап от разследването са документирани три подобни сделки за автомобили на стойност между 10 и 30 хиляди евро, като работата за установяване на още потърпевши купувачи продължава.

След доклад на материалите в Районна прокуратура – Пловдив на тримата задържани е повдигната обвинение. С постановление на наблюдаващия делото прокурор 52-годишният е приведен за срок до 72 часа в ареста, а на съучастниците му е наложена мярка „парична гаранция“.