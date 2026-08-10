Как световният спорт спечели на Гребния канал

Президентът на Световното гребане: Пловдив организира шампионат, от който сме много доволни

Световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив приключи с висока оценка от президента на Световното гребане Жан-Кристоф Ролан. По думите му домакинството на България е било пример за отлична организация, а състезанието – истински успех както за участниците, така и за самия спорт.

„Този шампионат е голям успех. Условията за състезателите бяха отлични, а организацията позволи всичко да протече по най-добрия начин. Благодарен съм на всички, които допринесоха за провеждането му. За подобно събитие стоят много работа и внимание към детайла, а крайният резултат показва, че спортът спечели“, заяви Ролан.

Според него интересът на младите хора към гребането продължава да расте, въпреки огромната конкуренция между различните спортове.

„Днес младите имат огромен избор. Затова трябва непрекъснато да показваме какво прави гребането специално – дисциплината, изграждането на характер и работата в екип. В една лодка няма един лидер – всички трябва да гребат заедно. Именно това привлича все повече млади хора към нашия спорт“, коментира президентът на Световното гребане.

Ролан отбеляза, че международната федерация вече обединява 159 държави, а на следващия конгрес към нея ще се присъедини още една страна. По думите му това показва, че гребането продължава да се развива в световен мащаб.

Той подчерта и значението на сътрудничеството между отделните федерации.

„Имаме програми за развитие, чрез които по-силните държави подпомагат тези, които тепърва изграждат своя потенциал. Споделят се знания, опит и експертиза. Винаги може да се направи повече, но ресурсите не са безкрайни“, каза още Ролан.

Президентът на Световното гребане гледа с оптимизъм и към следващото голямо състезание в Пловдив. През 2027 година градът отново ще бъде домакин на световен шампионат, който се очаква да бъде още по-мащабен.

„Следващото първенство ще бъде по-голямо, с още една състезателна категория и над 1000 гребци. Винаги има какво да се подобри, дори когато едно първенство е организирано много добре. Убеден съм, че Пловдив ще надгради постигнатото“, заяви Жан-Кристоф Ролан.