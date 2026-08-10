Строителството у нас отново расте

След лекото забавяне през май строителният сектор отново отчита ръст. По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през юни 2026 г. индексът на строителната продукция се е повишил с 0,9% спрямо предходния месец.

На годишна база увеличението е още по-осезаемо – календарно изгладените данни показват 4,4% ръст в сравнение с юни 2025 г.

Най-сериозно месечно увеличение е отчетено при строителството на сгради, където продукцията нараства с 2,4%. Специализираните строителни дейности отбелязват минимален ръст от 0,2%, докато при строителството на съоръжения е регистриран спад от 0,5%.

В сравнение със същия месец на миналата година строителството на сгради бележи най-силен напредък – 11,9%. При строителството на съоръжения ръстът е 3,6%, а специализираните строителни дейности отчитат спад от 3,1%.

Данните на НСИ показват, че секторът запазва положителната си тенденция през 2026 г., въпреки колебанията през отделните месеци.

Снимка: НСИ