Музикалният феномен „Мистерия и свобода“ с финал на Античен театър

Тази вечер (10 август) на Античния театър Маестро Йордан Камджалов, Софи Маринова и над 100 човека екип от 7 държави поставят грандиозна точка на националното си турне под залеза на Стария град.

Древната сцена на пловдивския Античен театър ще се превърне в арена за финалната кулминация на един от най-обсъжданите и мащабни музикални проекти в България за последните години – „Мистерия и свобода“.

След разпродадени зали и триумфални концерти из цялата страна, екип от над 100 международни творци се завръща в града под тепетата за своето последно съвместно излизане на сцена в този формат.

Спектакълът обединява в обща звукова прегръдка музикантите от GENESIS ORCHESTRA, вокалната мощ на Хора на „Музикална лаборатория за Човека“, виртуозите от швейцарския състав The Eastern Quartet и гласа на изключителния гост-солист Софи Маринова.

Проектът, определян често като „звуков феномен“, прекрачва жанровите органичения, за да срещне на една сцена класика, фолклор, романси.

„Преди две години тук преживяхме един от най-силните си концерти. Изключително вълнуващо е, че именно на тази вековна сцена слагаме финалната точка на това необикновено пътешествие“, споделя авторът и диригент на проекта Маестро Йордан Камджалов.

Кулминация в 21:00 ч. и извънредни правостоящи места за Пловдив

Организаторите споделят, че грандиозният финал е планиран специално за 21:00 ч., когато вечерната прохлада и магическите багри на залеза ще закрият деня над Стария град.

Заради огромния интерес към финалния концерт, организаторите разкриват и подробности около продажбата на билети в деня на събитието: