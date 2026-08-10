Организират мирен протест в памет на Георги Кузев в Пловдив

Мирен протест в памет на Георги Кузев ще се проведе на 13 август от 9:30 часа пред Съдебната палата в Пловдив.

Поводът е насроченото за 10:00 часа заседание на Апелативния съд, който ще разгледа жалбите срещу мерките за неотклонение „задържане под стража“ на петимата непълнолетни, обвинени за жестокото убийство на 37-годишния мъж.

Организаторите посочват, че протестът е в подкрепа на семейството на Георги Кузев и с призив за справедлив, обективен и безпристрастен съдебен процес.

Всеки, който желае да почете паметта му и да изрази съпричастност към близките му, може да се присъедини. По думите на организаторите проявата ще бъде изцяло мирна.