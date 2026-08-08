6000 декара горяха край Асеновград, пожарът е овладян

Огнена стихия изпепели нови 6000 декара, този път край Асеновград. Пожарът с огромен фронт, мобилизирал значителен ресурс от различни служби, институции, доброволци и земеделски производители, за щастие е овладян.

Вече няма опасност за населените места. Засегнати са две самостоятелни постройки. Екипите остават на терен за наблюдение и недопускане на възобновяване на отделни огнища.

В овладяването на стихията се включиха 16 пожарни автомобила и около 60 пожарникари. 11 пожарни автомобила са от РДПБЗН – Пловдив, а още 5 екипа бяха изпратени като подкрепление от РДПБЗН- Стара Загора- Чирпан и Казанлък, както и от РДПБЗН – София област и Столичната дирекция.

Към действията се присъединиха екипи на ДГС Асеновград, Пловдив и Първомай с три високопроходими автомобила и 10 служители.

На терен работиха 8 екипа с 26 доброволци от различни формирования – „Пловдив 112“, НОРБ, АСП и ДФ „Родопи“. Подкрепа беше осигурена и от доброволни формирования от област Пазарджик.

От въздуха огънят беше атакуван с два хеликоптера на 24-та авиобаза Крумово, а в гасителните действия участваха и 39 военнослужещи от 4-ти артилерийски полк – Асеновград.

Мобилизирана беше и тежка техника – булдозери от Сектор СОД, ЮЦДП и „Дънди Прешъс Металс“ – Крумовград. Местни земеделски производители се включиха с трактори за заораване на терена и изграждане на линии за ограничаване разпространението на огъня.

„Над 6000 декара. Огромен фронт. Десетки екипи и стотици хора, обединени срещу стихията. Благодарение на мащабната мобилизация и координираните действия между пожарникари, военнослужещи, горски служители, доброволци и земеделски производители, пожарът е овладян. Благодарност към всички, които застанаха на терен срещу огъня. Когато стихията е с такъв мащаб, човешката мобилизация трябва да бъде още по-голяма“, заявиха от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.