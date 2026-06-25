Община Пловдив рестартира поръчките за Дома за стари хора „Св. Василий Велики“

Община Пловдив продължава активно работата по реализацията на проекта за модернизация и реформиране на Дом за стари хора „Св. Василий Велики“, като предприема всички необходими мерки за неговото успешно приключване в рамките на допустимите срокове. Това заяви заместник-кметът по строителство, инвестиции, общинска собственост и икономика инж. Хакъ Сакъбов в отговор на питане на сесията на Общински съвет – Пловдив.

По думите му администрацията е реагирала своевременно при установяване на пропуски в процедурите за доставка на обзавеждане и оборудване, като е прекратила две обществени поръчки с цел отстраняване на констатираните несъответствия и гарантиране на законосъобразното им провеждане. След анализ на получените запитвания и жалби са предприети действия за цялостно преработване на документацията и разделяне на дейностите в обособени позиции, което ще осигури по-широка конкуренция и спазване на принципите за равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

„Обществената поръчка е прекратена с решение на 08.06.2026 г., тъй като доставката на оборудването и обзавеждането не са отделени в обособени позиции, а това би довело до нарушаване на принципите за равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция и пропорционалност“, посочи инж. Хакъбов.

Той допълни, че обществената поръчка ще стартира отново, като ще се преработи изцяло и документацията по нея.

Заместник-кметът подчерта, че по проекта, наследен от бившия заместник-кмет Владимир Темелков, ключови дейности не са били реализирани в предвидените срокове. Договорът за финансиране е подписан още на 6 август 2024 г., като първоначално всички дейности е трябвало да приключат до 31 декември 2025 г. Въпреки това процедурите за доставка на обзавеждане и оборудване не са били стартирани от предходния екип по проекта.

„Администрацията ще направи всичко възможно да достави оборудването и обзавеждането за обекта, но няма как да се предвиди наличието или липсата на поредна жалба по обществената поръчка. Процедирането на обществената поръчка в този етап на сроковете безспорно крие рискове, но тези дейности не са били предприети от предходния екип по проекта“, посочи Сакъбов.

От представената информация става ясно, че през периода на управление на проекта от тогавашния заместник-кмет Владимир Темелков са били извършени основните организационни действия по строителната част, но не са били предприети необходимите стъпки за навременно възлагане на доставката на оборудване и обзавеждане – дейност, без която проектът не може да бъде финализиран.

След поемането на проекта от дирекция „Строителство и инвестиции“ е сформиран нов петчленен екип за управлението му, включващ ръководител, координатор, технически експерт, юрист и финансист. Новият екип работи по ускоряване на всички процедури и минимизиране на риска от забавяне.

Администрацията отчита, че срокът за подаване на окончателния финансово-технически отчет по проекта е удължен до 31 юли 2026 г. с решение на Структурата за наблюдение и докладване към Министерството на труда и социалната политика. Това дава допълнителна възможност за приключване на дейностите и отчитането им.

Към момента строително-монтажните работи по проекта се изпълняват успешно, като са приети дейности на стойност близо 9,75 млн. лева с ДДС. Верифицираните разходи по проекта надхвърлят 4,8 млн. евро, което показва значителен напредък по изпълнението.