Българка във финал B на Световното по гребане в Пловдив

Румяна Стоянова ще гребе във финал в женския скиф на Световното първенство по гребане за мъже и жени до 19 г. в Пловдив.

Българката завърши на 5-о място в своя полуфинал и в 9.05 утре ще се бори за разпределение на местата от 7-о до 12-о. Това ще бъде и последния старт с българско участие на първенството. Победителка в гонката на Стоянова стана Оливие Лонин от Швейцария. Другият полуфинал беше спечелен от Леони Хаусшилд (Гер).

Здравословен проблем спря абсолютната фаворитка Александра Григориева, която просто преми през дистанцията остана далеч назад, след което се оказа от утрешната гонка по медицински причини.

Финал B в женския скиф ще бъде и последния старт с българско участие на първенството.

По рано през деня Даниел Маринов завърши 2-ри във финал D в мъжкия скиф. Той бе победен единствено от Вокадин Качич от Сърбия.

Шампионатът се провежда при сериозен зрителски интерес и пълни трибуни на Гребната база в Пловдив.

Състезателите, техните екипи и феновете в Пловдив са близо 2000 чуждестранни гости, които вливат средства в българската икономика.

В първенството участват 655 състезатели от 54 страни, разпределени в 229 лодки. Най големи са отборите на Германия – 75, САЩ – 61, Румъния – 54, Великобритания – 56

България е представена от 6 българските лодки и общо 16 състезатели.