Дрон се е взривил в българското въздушно пространство

Дрон е навлязъл в българското въздушно пространство и се е взривил на наша територия тази сутрин. Това заяви премиерът Румен Радев след заседание на Съвета за сигурност. Летателното средство се е разбило на 100 метра от румънската граница.

Не можем да кажем още какъв е дронът, каза министър-председателят. Няма пострадали или поражения по сграден фонд. Районът около мястото на взривяването е отцепен.

Дронът не е бил засечен нито в българското, нито в румънското въздушно пространство, добави Румен Радев.

Снимка: Министерски съвет