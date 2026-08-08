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Дрон се е взривил в българското въздушно пространство

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:30ч, събота, 8 август, 2026
0 125 Преди по-малко от минута

Дрон е навлязъл в българското въздушно пространство и се е взривил на наша територия тази сутрин. Това заяви премиерът Румен Радев след заседание на Съвета за сигурност. Летателното средство се е разбило на 100 метра от румънската граница. 

Не можем да кажем още какъв е дронът, каза министър-председателят. Няма пострадали или поражения по сграден фонд. Районът около мястото на взривяването е отцепен.

Дронът не е бил засечен нито в българското, нито в румънското въздушно пространство, добави Румен Радев.

Снимка: Министерски съвет

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:30ч, събота, 8 август, 2026
0 125 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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