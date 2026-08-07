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Кошмарът на една майка в съда

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 17:14ч, петък, 7 август, 2026
0 452 1 минута

Гледали ли сте „Юношество“. Ако не сте, сега е моментът. Приликите между късия гениален сериал и реалността от живия живот тук, в Пловдив, са покъртителни. С тази разлика, че във филма тийнейджърът имаше поне някакъв личен момент в онова, което извърши. В ужаса от Младежкия хълм, който всички изживяваме, личен момент няма.

Лична обаче е историята на родителите на младежите, оставени в ареста от покъртения от детайлите по делото съдия Петко Минев. Майките на децата зад подсъдимата скамейка изглеждаха като в ступор от информацията, която получават. Сякаш слушаха какво е извършил някакъв кошмарен персонаж, а не наследникът им. Кадърът, който днес се запечата в камерата и в съзнанието ми, говори достатъчно- свелата глава жена, заровила поглед в пода под себе си. Научила току що, че детето й е имал паралелен, виртуален живот, който резултирал в детайлите, изнесени в съдебната зала.

За съжаление „Юношество“ явно вече е горчива реалност.

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 17:14ч, петък, 7 август, 2026
0 452 1 минута
Photo of Ивайло Дернев

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето.… More »

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