Родители излизат на протест в Пловдив с искане за по-достойно майчинство

На 1 юли демонстрации ще се проведат едновременно в редица градове в страната

Пловдив ще се включи в национална протестна инициатива в подкрепа на семействата и майките. На 1 юли от 18:00 часа граждани ще се съберат на площад „Съединение“, за да изразят недоволството си от условията, при които се отглеждат деца в България, и да настояват за по-адекватна държавна политика към родителството.

Организатор на акцията е гражданската инициатива „Родители за достойно майчинство“, която обяви, че протестни действия ще се проведат едновременно в различни градове на страната.

От инициативата заявяват, че родителските грижи и майчинството трябва да бъдат подкрепяни с реални политики и достойни условия, а не с временни решения. Според организаторите темата засяга пряко бъдещето на страната и изисква обществена и институционална ангажираност.

В поканата към гражданите и медиите се подчертава необходимостта от обществена солидарност и подкрепа за семействата, които отглеждат деца в условията на растящи разходи и социални предизвикателства.

Организаторите съобщават, че са готови да представят конкретните си искания преди самия протест. Очаква се в следващите дни да бъде публикувана повече информация за предложенията и исканията, които ще бъдат поставени пред институциите.

Националната акция ще се проведе на 1 юли от 18:00 часа, като за Пловдив сборният пункт е площад „Съединение“.