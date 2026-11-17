Корупцията е главният герой в експерименталният късометражен филм „Гласове без глас“, който ще бъде представен в Пловдив след броени дни. Премиерната прожекция под тепетата е на 23 ноември от 18 ч. в Дома на културата. Автор на продукцията е екипът на Фондация „Антикорупционен фонд“. Филмът, който представя корупцията през необичаен поглед: този на нещата, които остават след нея.

Чии са гласовете, които не чуваме и какво биха ни казали, ако можеха да говорят? Какви следи оставят решенията, взети зад затворени врати? И какво се случва, когато подписите и печатите прикриват истината, вместо да гарантират сигурност? На тези въпроси търси отговор екипът, който седи зад експерименталната късометражка. Чрез три художествени истории филмът изследва невидимите на пръв поглед връзки между корупцията, институционалното бездействие и последствията, с които се сблъскваме в ежедневието си.

Съчетавайки документални елементи, архивни материали и художествени визуални средства, лентата ни приканва да погледнем по различен начин на заобикалящата ни среда и да потърсим отговорност за решенията, които я променят.

След прожекцията ще се проведе дискусия с участието на екипа на АКФ и режисьора на филма Атанас Христосков. Публиката ще има възможност да зададе въпроси, да сподели впечатленията си и да се включи в разговор за темите, засегнати във филма.

Събитието се организира от Фондация „Антикорупционен фонд“ в рамките на инициативата „Антикорупционна седмица“ по проект „ПАКТ“, финансиран от Европейския съюз и Фондация „Институт Отворено общество – София“.