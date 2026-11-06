Светът отбелязва Международния ден за предотвратяване на експлоатацията на околната среда по време на война и въоръжени конфликти

На 6 ноември ООН отбелязва Международния ден за предотвратяване на експлоатацията на околната среда по време на война и въоръжени конфликти. Инициативата, въведена с резолюция на Общото събрание през 2001 г., насочва вниманието към разрушителното въздействие на военните действия върху природата – замърсени води, изгорели гори, унищожени екосистеми и отровени земи.

От Програмата на ООН за околната среда подчертават, че мирът не е само отсъствие на война, а и наличието на здрава планета. Денят се използва за образователни инициативи и кампании, които напомнят, че опазването на природата е неразделна част от изграждането на устойчив и сигурен свят.

илюстрация: timeanddate.com