По предварителни оценки пожарът е засегнал над 150 декара гора

Тази сутрин екипите и нови доброволци са разпределени за продължаване на обработването на пожара по периметъра

Големият горски пожар в района на село Горнослав бе овладян късно вечерта след мащабна операция, в която участваха над 12 екипа огнеборци от Асеновград, Пловдив, Първомай, Стамболийски, Карлово, Сектор „Специализирани оперативни дейности“ – Пловдив и Rescue Team Plovdiv. Гасителните действия на труднодостъпния терен бяха подкрепени от доброволци от ДФ „Пловдив 112“, „Аварийно спасяване“, „Спасителен клуб за Бъдеще“, ДФ „Асеневци“ и местни жители.

Южноцентралното държавно предприятие изпрати пет екипа с високопроходими автомобили от горските стопанства, чиято помощ се оказа решаваща. Заради засегнат електропровод ЕВН временно прекъсна електрозахранването на селата Орешец, Врата и Мостово. На терен съдействие оказаха и полицейски служители от РУ Асеновград, екипи на ВиК и представители на електроснабдителното дружество.

По данни от пожарната към 23:00 ч. снощи пожарът е напълно овладян, а второто огнище в боровата гора е погасено по целия периметър. Продължава доизгасяването на единични огнища в труднодостъпни дерета с почти отвесни склонове. Благодарение на бързата реакция на наземните екипи не се наложи използването на подготвен за излитане хеликоптер от 24-а авиобаза.

По предварителни оценки пожарът е засегнал над 140 декара смесена гора, лесонепригодни и обработваеми площи, както и около 15 декара борова гора. Няма нанесени щети по жилищни и помощни сгради.

Два от дежурните екипи – от Асеновград и 01 РСПБЗН – Пловдив – паралелно с пожара в Горнослав са реагирали и на друг инцидент в Асеновград, където при пожар в жилищна сграда са спасени двама възрастни хора.

