Премиерът и шестима министри ще участват в парламентарния контрол днес

Блицконтрол и редовен парламентарен контрол са включени в програмата за работа на Народното събрание за днешното пленарно заседание.

Съгласно правилника на парламента в първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец министър-председателят и заместник министър-председателите отговарят на актуални устни въпроси от народните представители. Те трябва да се отнасят до общата политика на правителството и се отправят на самото заседание. Въпросите не могат да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни.

След блицконтрола е предвиден и редовният петъчен парламентарен контрол. В него се очаква да участват министрите Иван Демерджиев, Велислава Петрова, Георги Вълчев, Ива Петрова, Росица Карамфилова и Илин Димитров.