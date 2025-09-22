Районна прокуратура–Пловдив, Териториално отделение–Асеновград, привлече като обвиняем 30-годишния Я.П. за предизвикването на големия пожар в землището на село Горнослав, област Пловдив. Инцидентът е станал на 20 септември 2025 г., когато мъжът, заедно със свой роднина, отишъл да почиства стърнище в района.

Според разследването Я.П. събрал на едно място сухи клони, листа и други отпадъци и ги запалил. Огънят бързо излязъл извън контрол и обхванал близките горски насаждения. В резултат на пожара са изгорели около 155 декара горски площи, като са нанесени значителни материални щети.

Престъплението е квалифицирано по чл. 331, ал. 3 във връзка с ал. 2 от Наказателния кодекс, който предвижда наказание за причиняване на пожар в горския фонд по непредпазливост, довел до значителни вреди. След интензивни оперативно-издирвателни действия и разпити, Я.П. е бил задържан.

Досъдебното производство продължава под надзора на Районна прокуратура – Пловдив.

Снимка: Доброволно формирование „Пловдив 112“