Нови празници влизат в Културния календар на Пловдив

С бюджет от 4,75 млн. лева и нови религиозни и общностни празници градът разширява културния си календар за 2026 г.

С нови празници и с увеличен бюджет Пловдив ще посрещне културната 2026 година. Общинският съвет прие Културния календар на града с 43 гласа „за“, 3 „против“ и 2 „въздържал се“, като за културни събития, фестивали и празници са заложени 4 750 000 лева – с 10% повече спрямо настоящата година.

Сред новите акценти в календара са Денят на ашурето, Рамазан Байрам и Курбан Байрам, които ще бъдат отбелязвани официално като част от културния живот на града. Те бяха включени по предложение на общинския съветник от ДПС – Ново начало Али Байрам. „Това е важна и смислена стъпка към уважение, видимост и реално признание на културното и религиозното многообразие в Пловдив“, беше посочено по време на обсъждането.

Културният календар се разширява още с Деня на репресираните, както и с ново събитие на арменската общност, предложено от техни представители. Кметът Костадин Димитров подчерта, че увеличеният бюджет е знак за последователна политика в подкрепа на културата и за навременно планиране – календарът се приема година по-рано, което дава предвидимост за културните оператори.

Половината от общия бюджет – 2 392 000 лева, са отделени за външни културни оператори, като над 2 милиона лева са насочени към фестивали и значими събития. За фестивали, конкурси, награди, съвместни инициативи с Министерството на културата и прояви на районните администрации са предвидени над 1 877 000 лева, или 39% от средствата. Над 405 хиляди лева ще бъдат използвани за местни и национални празници и чествания на важни годишнини.

По 80 хиляди лева ще получат фестивалите „Дни на музиката в Балабановата къща“, „Черната кутия“, Plovdiv Jazz Fest, „Занаяти в бъдеще“ и Международният фестивал за улични изкуства TheatAir. С близо 79 хиляди лева ще бъде финансиран Plovdiv Vibes „Интеракции“, а с 5 хиляди по-малко – фестивалът „Академично наследство“. Над 65 хиляди лева са предвидени за „6 фест“, 62 хиляди – за „Пловдив чете“, а почти толкова и за „Пловдив – Сто лица на песента“.

Между 40 и 50 хиляди лева ще получат One Dance City, „Пловдив – древен и вечен“, School Rock Fest, Литерапопули, „Класик Open Air: Операта и градът“ и Народният събор „Лаута“. Общо са финансирани 55 проекта.

За целогодишни съвместни културни прояви Опера Пловдив, Драматичният и Кукленият театър ще разполагат с над 117 хиляди лева, а библиотеката, „Старинен Пловдив“ и ансамбъл „Тракия“ – с над 90 хиляди. Над 200 хиляди лева са предвидени за концерти на световни изпълнители, а близо 100 хиляди – за инициативите „Музика от вековете“ и Диско фест.

По време на дебата общински съветници повдигнаха и темата за нуждата от специализиран фонд „Култура“, както и за продължаващия проблем със затворената повече от десетилетие Концертна зала. Кметът Костадин Димитров заяви, че казусът е в ръцете на Министерството на културата заради конфликт между проектант и изпълнител, но Общината е заявила ясно позицията си за довършване на обекта.

„Пловдив продължава да надгражда културната си политика – от бюджет от 300 хиляди лева в началото на пътя към Европейска столица на културата, днес средствата са над 20 пъти повече“, обобщи по време на обсъжданията Веселин Маневски.

