Пловдив живее край Марица този уикенд

Детският фестивал за изкуство „Ние сме децата на реката“ превръща южния бряг на Марица в сцена за изкуство, игри и екология – Фоторепортаж

Пловдив живее край реката този уикенд. Второто издание на фестивала „Ние сме децата на реката“ започна в събота и превърна южния бряг на Марица, в района на Водната палата, в огромна открита сцена за изкуство, игри, музика и екологични каузи.

Организаторите от фондация In Between отново поставят акцент върху връзката на хората с природата и общата грижа за реката, но програмата е също толкова богата и за малки, и за големи.

„Искаме децата да разпознаят реката като място за културни дейности и изкуство, но и да разберат, че тя има нужда от нашата грижа и внимание“, каза организаторката Мира Мохсен, докато наоколо звучеше експериментална електронна музика и вървяха открити тренировки по кунг-фу.

Магия и творчество за малки и големи

Съботният ден предложи истинска фиеста – театрални представления, музикални ателиета, работилници за визуално изкуство, кино зона и зелени работилници, посветени на рециклирането и здравословния начин на живот.

На фестивалния пазар посетителите разгледаха ръчно изработени изделия, а гурме кътът предложи вкусни изненади. Малките гости се включиха в музикална работилница с група Freya, която за втора поредна година подкрепя фестивала.

„Нашата музика е силно свързана с природата. Вярваме, че трябва да предадем този творчески плам на децата, защото те ще продължат света“, казаха музикантите от Freya.

Специален акцент беше дебютното участие на гръцкия дует LevanteL – Йорго Швилецвис и Елфида Цапатоли. Те донесоха на брега на Марица звуци от арабския свят, Анадола и Андалусия, създавайки истинска средиземноморска атмосфера.

Почистване, йога и пикник край реката

Фестивалът обаче не е само забавление. В неделя, 31 август, програмата продължава с акция по почистване на бреговете на Марица, заедно с родители и деца. След това следва „Хамак дей“ – зона за релакс и йога сред хамаци, а кулминацията е общият пикник край реката.

„Ще има хамаци, постелки и възглавници, но всеки е добре дошъл да донесе и своя кошница с храна. Искаме хората да свикнат да прекарват време навън, да се събират в парковете и край реката, за да изградят по-близка връзка с природата“, обясни Мира Мохсен.

„Ние сме децата на реката“ е част от програмата „Фестивали и големи събития“ на Фондация Пловдив – Европейска столица на културата 2019 и се реализира с подкрепата на Bulecopack.

Този уикенд Пловдив не просто празнува край реката – той я прегръща като сцена за култура, игри и съпричастност.

Програмата продължава и в неделя с почистване, йога в хамаците и голям пикник край Марица.