Какво показват документите на ДНСК по сигнала за строеж в буферна зона на река Марица

От Община Пловдив уточниха за Под тепето, че издаването на разрешения за строеж и провеждането на процедурите по тях са в компетенцията на главния архитект на район „Северен“

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) потвърди, че е издадено разрешение за строеж на многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи в района на жилищен парк „Марица-Север“ в Пловдив, в близост до дигата на река Марица.

От институцията съобщават, че при тях е постъпил граждански сигнал, придружен с подписка, във връзка с Разрешение за строеж № 52 от 7 ноември 2025 г. за изграждане на многофамилна жилищна сграда в УПИ XXVI – 501.1216 по кадастралната карта на Пловдив.

Припомняме, че преди дни жители на комплекс „Марица Гардънс“ алармираха за строеж върху дигата на река Марица, който застрашава хора, блокове и екосистема. Те се опасяват сериозно, че съдба на Елените може да застигне и Пловдив.

В сигнала са изразени съмнения относно спазването на административните процедури по екологичното законодателство. Според изложеното първоначалното уведомление и становищата на РИОСВ – Пловдив са били за нискоетажно жилищно строителство, докато издаденото разрешение е за многофамилна жилищна сграда. Посочва се още, че по публични данни имотът попада в биокоридор и буферна екологична зона по поречието на река Марица, както и в зона с висок риск от наводнение съгласно Плана за управление на риска от наводнения за периода 2022 – 2027 г.

От ДНСК уточняват, че при извършена справка е установено наличие на уведомление за издаденото разрешение за строеж, като обектът попада в категория пета по номенклатурата на видовете строежи.

В съответствие със Закона за устройство на територията сигналът е препратен към кмета на Община Пловдив за извършване на проверка относно спазването на съгласувателните процедури със специализираните контролни органи. На общинската администрация е даден срок от 20 работни дни да информира заинтересованите страни, както и Министерството на регионалното развитие и ДНСК, за резултатите от проверката и евентуално предприетите действия.

Паралелно с това „Под тепето“ получи и позиция от Община Пловдив. От администрацията посочват, че съгласно Общия устройствен план зоната е отредена за жилищно строителство с височина до 10 метра. В позицията си Общината уточнява още, че издаването на разрешения за строеж и провеждането на процедурите по тях са в компетенцията на главния архитект на район „Северен“. Така институционалната отговорност по случая се разпределя между няколко административни структури, като окончателните отговори за законосъобразността на конкретния проект се очакват след проверките на местно ниво.

Темата вече предизвика обществен интерес след сигнал на живеещи в комплекс „Марица Гардънс“, които изразиха притеснения за безопасността на района и потенциалния риск от наводнения. В рамките на журналистическото разследване бе установено, че инвеститор по проекта е дружеството „Марица 2021“ ЕООД.

Медията отправи официални въпроси до инвеститора, като запитвания са изпратени на всички публично достъпни електронни адреси на дружеството, както и на свързани с него компании и лица. До момента на публикуване на материала отговор не е постъпил. При получаване на позиция тя ще бъде публикувана без редакторска намеса.

„Под тепето“ ще продължи да следи случая и да предоставя актуална информация за резултатите от проверките, както и евентуални действия на институциите, свързани с безопасността на района край дигата на Марица.