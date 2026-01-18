Децата празнуват „Пловдив си ти“ с хляб, традиции, огън и лед

В леден уикенд фестивалът предложи топли, закрити срещи с наука, творчество и български традиции

Дългият януарски уикенд в Пловдив бе сред най-студените тази зима, но за най-малките пловдивчани това не се оказа пречка да празнуват. Организаторите на градския фестивал „Пловдив си ти“, с подкрепата на фондация „Пловдив 2019“, бяха подготвили богата програма на топло и закрито, която съчета наука, творчество и традиции и привлече десетки семейства в центъра на града.

Специално отоплена шатра приюти фестивала „Кулинарията – традиция с усмивки“

„Огън и лед“ – Антарктида през очите на децата

В първите два дни на фестивала Регионалният природонаучен музей – Пловдив посрещна малките си посетители със специалното събитие „Огън и лед“.

В залите на музея децата се включиха в ателиета за оцветяване на антарктически животни и в „Водно приключение“ с артистично рисуване по лица.

Сред най-посещаваните събития бяха презентациите, посветени на Антарктида – „Антарктически микросвят“ на гл. ас. д-р Снежана Русинова-Видева и разказът за участието на музея в 33-тата Българска антарктическа експедиция, представен от Кристиян Владов и Стефан Кюркчиев. Съботната програма включи и откриването на фотографската изложба „Екстремни адаптации“ с кадри от Ледения континент.

Вижте част от огненото шоу снощи в Дондуковата градина в следващото видео.

Хляб, наука и занаятчийство в Дондуковата градина

Паралелно с музейните инициативи, детската програма на „Пловдив си ти“ в Дондуковата градина събра малки и големи около „Кулинарията – традиция с усмивки“. Посетителите станаха свидетели на кулинарния двубой „Науката vs Занаятчийството“, демонстрационната лекция „Послания в хляба“ и подреждането на празнична трапеза с красиво изработени питки.

В съботния ден децата сами месиха хляб, който си взеха за вкъщи, но и опитаха различни видове на място, а в неделя сътвориха първите си пици. Имаше и дълги опашки пред червената шатра с бялата сова на Хари Потър за снимки.

Някои родители заведоха малчуганите си и на вечрно DJ парти в Капана.

Още приключения днес

Фестивалната програма продължава и днес с детски ателиета и кукленото представление „Малкото пингвинче“ в Регионалния природонаучен музей – още една възможност малките пловдивчани да се потопят в света на Антарктида, този път чрез театър и музика.

