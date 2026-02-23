Нужни са им 30 посетителски стола за литературния салон

С призив за подкрепа към пловдивчани се обърна Дружество на писателите – Пловдив. Писателите съобщават, че организацията е изправена пред неочакван, но сериозен проблем – липса на годни столове за посетителите в литературния си салон.

Пространството в сградата на Главната, в което се провеждат срещи с читатели, премиери на книги и събития с млади автори, се поддържа със силно ограничени финансови средства. Въпреки усилията на домакините да създават уютна и вдъхновяваща атмосфера, старите пластмасови столове започват да се чупят един след друг.

От Дружеството съобщават, че вече е имало инцидент по време на събитие заради повреден стол.

Необходими са около 30 стола

Апелът е към хора и фирми с възможност да направят дарение – могат да бъдат и използвани, но да са здрави посетителски столове. Необходими са около 30 броя, за да може салонът да продължи да приема публика спокойно и безопасно.

„Вярваме в колективната енергия на пловдивчани и се надяваме скоро да ви посрещаме без притеснение за сигурността ви по време на срещите с любимите ви автори“, посочват от Управителния съвет на организацията.

Желаещите да помогнат могат да се свържат с Дружеството на електронен адрес:

druzhestvo_pisateli_plovdiv@abv.bg.