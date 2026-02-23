АктуалноАртГласовеЗабравеният градКултураНовини

Писателите в Пловдив търсят помощ

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 10:11ч, понеделник, 23 февруари, 2026
0 295 1 минута

Нужни са им 30 посетителски стола за литературния салон

С призив за подкрепа към пловдивчани се обърна Дружество на писателите – Пловдив. Писателите съобщават, че организацията е изправена пред неочакван, но сериозен проблем – липса на годни столове за посетителите в литературния си салон.

Пространството в сградата на Главната, в което се провеждат срещи с читатели, премиери на книги и събития с млади автори, се поддържа със силно ограничени финансови средства. Въпреки усилията на домакините да създават уютна и вдъхновяваща атмосфера, старите пластмасови столове започват да се чупят един след друг.

От Дружеството съобщават, че вече е имало инцидент по време на събитие заради повреден стол.

Необходими са около 30 стола

Апелът е към хора и фирми с възможност да направят дарение – могат да бъдат и използвани, но да са здрави посетителски столове. Необходими са около 30 броя, за да може салонът да продължи да приема публика спокойно и безопасно.

Вярваме в колективната енергия на пловдивчани и се надяваме скоро да ви посрещаме без притеснение за сигурността ви по време на срещите с любимите ви автори“, посочват от Управителния съвет на организацията.

Желаещите да помогнат могат да се свържат с Дружеството на електронен адрес:
druzhestvo_pisateli_plovdiv@abv.bg.

Тагове
Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 10:11ч, понеделник, 23 февруари, 2026
0 295 1 минута
Photo of Таня Грозданова

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по… More »

Вашият коментар


Back to top button
Изпрати новина