Дружество на пловдивските писатели обяви конкурс за къс разказ на тема „Пловдив – град за влюбване“. В надпреварата може да се включи всеки автор, който иска да премери сили със свой оригинален текст, посветен на града и неговото вдъхновение.

Според регламента разказът не трябва да е публикуван досега, нито да е участвал в други конкурси. Обемът му трябва да бъде до 700 думи. Организаторите изрично подчертават, че текстовете трябва да бъдат авторски, без намеса на изкуствен интелект.

Творбите се изпращат на електронен адрес: druzhestvo_pisateli_plovdiv@abv.bg, като в писмото авторите трябва да посочат трите си имена, телефонен номер и адрес за кореспонденция.

Крайният срок за участие е 1 април, а резултатите ще бъдат обявени на 11 май по време на специална церемония в Пловдив.

Журито е с председател Стоян Терзиев и членове Мира Папо и Илия Михайлов.

„Наградите са предметни. Най-ярките произведения ще бъдат публикувани в сайта на дружеството“, съобщи председателят на организацията д-р Ахавни Кеворкян.

Конкурсът дава възможност на утвърдени и млади автори да разкажат своята история за Пловдив – като град на любовта, срещите и вдъхновението.