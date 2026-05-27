Четири нови дами влизат в Дружеството на писателите в Пловдив

Литературният салон събра автори, читатели и приятели на словото за представянето на най-новите попълнения в писателската общност

С литературно четене и среща с публиката Дружеството на писателите – Пловдив посрещна четири нови попълнения в редиците си. В Литературния салон снощи свои произведения представиха Теодора Сукарева, Виделина Гандева, Олеся Раденкова и Гергана Куртакова.

Събитието е събрало приятели на литературата, писатели и почитатели на словото, които са дошли да подкрепят новите членове на пловдивската литературна общност, съобщават от Дружеството на писателите.

В началото на вечерта председателят на организацията д-р Ахавни Кеворкян е поздравила авторките за присъединяването им към Дружеството и им е пожелала вдъхновение, творчески устрем и бъдещи успехи.

След официалната част публиката е имала възможност да се срещне отблизо с творчеството на четирите дами, които са представили свои текстове и темите, заложени в тях.

„Срещата още веднъж доказа, че Дружеството на писателите – гр. Пловдив продължава да бъде притегателно място за талантливи автори и живо пространство за културен обмен и творческа активност“, посочват още от организацията.

Събитието е преминало при голям интерес, а снимките от литературната вечер показват препълнен салон и топла атмосфера около една от най-активните литературни общности в града.