Компанията планира първите частни пътнически влакове в България. Със съоснователя на PIMK и управляващ партньор в PIMK Холдинг Груп разговаряме за конкуренцията с БДЖ и бъдещето на жп транспорта
Както Под тепето ви съобщи Пътнически вагон на ПИМК разбуни духовете на гара Пловдив. Появата на пътнически вагон на PIMK Rail Express на Централна гара Пловдив в началото на седмицата предизвика оживление сред железопътните ентусиасти и обществеността.
За мнозина това беше знак, че частните пътнически влакове могат да започнат да конкурират държавния превозвач БДЖ. Затова потърсихме за коментар г-н Пенко Несторов, съосновател на PIMK и управляващ партньор в PIMK Холдинг Груп.
Пенко Несторов – лидерът зад PIMK Rail Express
Позиция: Съосновател и съсобственик на PIMK Холдинг Груп
Сектор: Международен автомобилен и железопътен транспорт, строителство, кариера
Ключови проекти:
- PIMK Rail Express – първата лицензирана частна компания за пътнически железопътни превози в България
- Интермодални терминали и камиони на природен газ (CNG) за устойчива логистика
- PIMK Build и PIMK Кариери – жилищно строителство и кариерни инициативи
Признание: Награди за бизнес постижения; корица на Forbes България
Фокус: Иновации, частен пътнически транспорт на пазарен принцип, устойчиви решения в логистиката
- на снимката с награда „Мениджър на годината“ 2024 г./архив/
– Г-н Несторов, наскоро се появи снимка на пътнически вагон на PIMK Rail Express на Централна гара Пловдив, която предизвика голям интерес. Какво представлява тя?
– Това е временна ситуация. Вагонът беше нает от DB Cargo за кратък период, по конкретна нужда, и вече се връща. Няма нищо сензационно в това. Разбирам обаче защо хората се интересуват. Темата за частните пътнически влакове е актуална и вълнуваща.
– PIMK е първата лицензирана частна компания за пътнически превози. Какви са плановете ви за реално стартиране на линии?
– В момента правим тестове. Измерваме времетраене на пътуване, разходи и технически параметри на влаковете. Плановете са линията София – Бургас да включва спирки в Пловдив и Стара Загора, но стартът зависи от регулаторната рамка и условията, които държавата предлага.
– Защо до момента не сте участвали в конкурсите за субсидирани линии на БДЖ?
– Причината е проста: на практика държавата не допуска реална конкуренция. Формално се позволява участие на частни оператори, но само ако работят по бизнес модела на БДЖ. Това обезсмисля нашата идея за частен пътнически транспорт с различно качество и стандарт.
– Какво означава това на практика?
– Казано просто, ако искаш да участваш, трябва да следваш „стандарта на БДЖ“ – обикновен пътнически превоз, който спира на всяка гара. Това не позволява да се предложи бърз и удобен транспорт за бизнес пътувания или туризъм между големите градове.
– А какъв модел на транспорт искате да предложите вие?
– Идеята ни е да създадем несубсидиран частен пътнически транспорт, който предлага по-високо качество, по-бързо пътуване и удобства, които липсват в сегашния стандартен модел на БДЖ. Това е единственият начин да привлечем пътници на пазарен принцип.
– Субсидираните влакове на БДЖ създават ли конкурентни предизвикателства за частния сектор?
– Абсолютно. Ако държавен оператор извършва същите линии със субсидирани влакове, то частният оператор трябва да предложи по-добро ниво услуга, но без финансова подкрепа. Това означава, че трябва да предлагаме коренно различно и по-добро преживяване, за да бъдем жизнеспособни на пазара.
– Как виждате конкуренцията с БДЖ?
– В момента конкуренция практически няма. Всички бързи и експресни линии са съсредоточени в държавния оператор. Това означава, че частните играчи са ограничени и не могат да предложат истинска алтернатива.
Едно от основните препятствия пред частните оператори е регулаторната рамка. На практика държавата не допуска реална конкуренция. Можеш да участваш в конкурси само ако работиш по бизнес модела на БДЖ – обикновени пътнически влакове, които спират на всяка гара. Това напълно обезсмисля нашата идея. Ние искаме да създадем модел, който предлага повече избор и качество на пътниците, не просто да копираме БДЖ.
– Има ли примери от чужбина, които следвате?
– Да, гледаме към модели в Европа и Азия, където частните оператори съществуват и успешно конкурират държавните железници, предлагайки висококачествен, бърз и удобен транспорт. Стремим се да взаимстваме най-доброто от тези практики и да го адаптираме към българския пазар.
– Какво очаквате от държавата в контекста на либерализацията на жп сектора?
– Надяваме се държавата да осъзнае необходимостта от реална конкуренция и да позволи различни бизнес модели. Това ще даде възможност на частните оператори да развиват услуги, които са коренно различни и по-добри за пътниците.
– В заключение, каква е вашата визия за бъдещето на пътническите жп превози у нас?
– Нашата визия е ясна: частни влакове, работещи на пазарен принцип, със съвременно качество, удобство и скорост. Това е начинът да се привлече пътникът и да се промени досегашната практика на монополното предлагане на пътнически услуги. Вярваме, че с упорита работа и подходящи регулаторни условия този модел ще се реализира.
