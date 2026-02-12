АктуалноБългарияЗелен градНовини

Правят бърза зарядна станция за електромобили на магистралата край Пловдив

От тук по пътя до морето ще има общо 3 точки със соларни панели за бързо 15-минутно зареждане, което значително ще улесни придвижването на електромобили по магистралата

Към тях ще има и помещение за почивка на пътуващите

Бърза зарядна станция за електромобили ще бъде изградена край Пловдив като част от национален проект за развитие на инфраструктурата по основните пътни направления в страната. Това става ясно от информация на Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027 г.

Договорите за изграждането на първите шест зарядни центъра по TEN-T мрежата вече са връчени от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов. Една от ключовите локации е именно районът край Пловдив, което поставя града сред стратегическите точки за развитие на електромобилната инфраструктура в България.

Станциите ще позволяват бързо зареждане – до около 15 минути, което значително ще улесни придвижването на електромобили по автомагистралите и основните пътища извън големите градове. Освен край Пловдив, зарядни центрове ще бъдат изградени на АМ „Тракия“, по път Е-79, в района на Аксаково и в област Ямбол.

Към тях ще има и помещение за почивка на пътуващите.

Проектите предвиждат използване на възобновяема енергия, както и обособяване на зони за отдих за пътуващите. Общата инвестиция възлиза на близо 1,4 млн. евро. Финансирането се осигурява по Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027 г., съфинансирана от Европейския съюз.

Таня Грозданова

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит

