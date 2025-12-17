ПИМК пуска частен влак София – Бургас

Пловдивската група ще влезе на пътническия жп пазар без държавна субсидия, след като не участва в търга, спечелен от БДЖ и „Ивкони Експрес“

Групата „ПИМК Рейл експрес“ планира да пусне частни пътнически влакове по линията София – Бургас на пазарен принцип – без субсидия от държавата. Това става ясно след приключването на търга на Министерството на транспорта за обществените пътнически жп превози.

Как се разпредели жп пазарът и защо ПИМК остана извън търга

От 12 декември 2026 г. „Ивкони Експрес“ ще поеме около 25% от пътническите жп превози в страната за срок от 12 години, след като беше избрана да обслужва Северния и Южния лот. Останалите 75% остават за „БДЖ – Пътнически превози“, които запазват най-големия Западен лот, включващ и дълги маршрути като София – Бургас.

Припомняме, че първоначлно се очакваше БДЖ, ПИМК и Ивкони да влязат в надпревара за пътническите жп превози в приключилия конкурс. ПИМК, въпреки че разполага с лиценз за пътнически жп превози и с подвижен състав, не участва в конкурса, както Под тепето ви съобщи в статията Либерализацията на жп сектора продължава драматично.

„Ако е имало втори частен кандидат, двата по-малки лота са щели да отидат и при двамата„, това коментира транспортния министър в оставка Гроздан Караджов пред bTV.

Според съсобственика на компанията Илиян Филипов, при условията на приключилата обществена поръчка не е възможно да се правят експресни и икономически изгодни превози.

Затова групата планира самостоятелно да стартира влакове София – Бургас, конкурирайки държавния превозвач извън субсидирания модел, както вече разполага с пътнически вагони и локомотиви. Очаква се това да стане през идния летен сезон на 2026 г.

Ситуацията с пътническите жп превози

След конкурса пазарът на пътнически жп превози у нас остава силно доминиран от БДЖ, които запазват три четвърти от превозите. Частният сектор влиза ограничено чрез „Ивкони Експрес“, докато ПИМК избира директна пазарна конкуренция по най-натовареното направление в страната. Очакванията са именно линията София – Бургас да се превърне в тест за реална конкуренция в железопътния транспорт у нас.