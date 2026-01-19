Новите влакове идват. Ще возят ли по стар модел?

Има ли място за частни пътнически превози по релсите на БДЖ?

Новите мотриси и вагони биха подобрили условията на пътуване, но не променят структурата на пазара. Комфортът се повишава, изборът – не.

В деня, в който „Под тепето“ публикува интервю с Пенко Несторов – съосновател на PIMK и човекът зад първия частен проект за пътнически железопътен транспорт у нас, БДЖ обявиха „пускат новите влакове“, финансирани изцяло с европейски средства, но не казаха кога.

Новината е безспорно позитивна, но има интересни детайли по обявяването ѝ. Най-интересен е фактът, че вестта за „старта на новите влакове“ не беше обявена от Министерството на транспорта, а първо от Областен информационен център – Видин (?!). (бел.авт.: бърз преглед на страницата им показваа, че там се публикуват новини свързани с цейността на центъра и то конкретно в област Видин)

Броени часове, след каато публикацията набра скорост, бе пренесена от БДЖ на тяхна страница в социалната мрежа. Потвърждение от министерството няма и към днешна дата. Това създава усещането за комуникационен вакуум: фактите са налице, но публичният разговор за визията, конкуренцията и различните бизнес модели в пътническите превози остава непълноценен.

Последната новост по темата в сайта на ведомството е от ноември м.г. – Гроздан Караджов: Първият нов влак „Шкода“ пристига в България през януари 2026 г., от април ще вози пътници – тя е от времето на посещението му в завода на „Шкода“ в Пилзен, Чехия, където инспектира напредъка по производството и направи първото тестово пътуване с вече завършения мотрисен влак.

Технически данни

Ето техническото описание на модерни мотриси, по-висок комфорт, Wi-Fi, климатизация, достъпност за хора с намалена подвижност и максимална скорост до 160 км/ч. До края на август 2026 г. по българските релси трябва да се движат общо 37 нови влака, а общата инвестиция надхвърля 1,3 млрд. лева без ДДС.

Паралелно с очакването на новите влакове възниква въпрос, който институционалните съобщения не засягат:

Какво означава тази мащабна държавна инвестиция за частните пътнически оператори и за реалната конкуренция в сектора?

Два модела, една инфраструктура

Докато БДЖ въвежда нов подвижен състав със сериозна публична подкрепа, PIMK Rail Express работи по коренно различен модел – несубсидиран пътнически транспорт, ориентиран към бързи връзки между големите градове.

„Ако държавният оператор извършва субсидиран превоз с нови влакове, а частният трябва да предлага същото без субсидия, това не е конкуренция“, коментира Несторов в интервю за „Под тепето“.

По думите му проблемът не е в самите нови влакове, а в условията, при които е организиран пазарът. Частните оператори формално имат право да участват, но само ако работят по модела на БДЖ – обикновен пътнически превоз, с чести спирки и без възможност за експресни линии.

Комфорт има, избор – не

Новите мотриси безспорно ще подобрят качеството на услугата. Но те не променят ключовия въпрос:

Има ли избор за пътника?

Всички бързи и експресни направления остават концентрирани в държавния оператор. Частните компании нямат възможност да предложат различен продукт – по-кратко време за пътуване, гъвкави разписания или пазарно ценообразуване.

„Не искаме да копираме БДЖ. Искаме да предложим различно изживяване – такова, каквото съществува в почти всяка развита държава“, казва Несторов.

Пловдив – в центъра на темата

Темата има и силно местно измерение. Пловдив е ключова спирка по направлението София – Бургас и един от най-важните железопътни възли в страната. Именно тук миналата седмица се появи и пътническият вагон на PIMK Rail Express, който предизвика обществен интерес.

Въпросът за пловдивчани не е само дали влаковете ще са нови, а дали ще пътуват по-бързо, по-надеждно и с реален избор между различни оператори.

Накъде оттук?

Новите влакове са факт и са необходима стъпка. Но без реална либерализация на пазара те рискуват да се превърнат в модерна фасада на стар модел.

Истинската промяна ще дойде, когато пътникът може да избира не само между часове на тръгване, а между различни услуги, стандарти и бизнес модели.

