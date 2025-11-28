Либерализацията на жп сектора продължава драматично

Очевидно пловдивската компания PIMK Rail Express се е отказала да участва в процедурата. Официална причина за това към този момент няма, при положение, че дружеството бе най-подготвено за поемане на линии

Специалисти от сектора коментират, че решението може да е свързано с констатациите на Европейската комисия, която преди дни сигнализира за нередности

След изтичане на крайния срок за подаване на документи по мащабната обществена поръчка за пътнически железопътни превози, става ясно, че интересът е висок, но има изненада. Припомняме, че часове преди изтичането му се очакваше БДЖ, ПИМК и Ивкони да влязат в битка за пътническите жп превози на България. Министърът на транспорта Гроздан Караджов обяви днес в Пловдив, че са подадени са общо пет оферти от общо … двама оператори.

„За западния регион е постъпила единствена оферта от „БДЖ – Пътнически превози“, докато за северния и южния регион конкуренцията ще бъде пряка – между държавния превозвач и „Ивкони Експрес“.

Изненадата: пловдивската компания PIMK Rail Express се е отказала да участва

Прави впечатление липсата на оферта от PIMK Rail Express – оператор, който мнозина очакваха да бъде основният частен претендент за най-големите направления. Припомняме, че дружеството е първият частен жп превозвач, който получи лиценз на 23 октомври 2023 г. за пътнически превози.

Пловдивската ПИМК пуска нови пътнически влакове по 5 жп дестинации

Източници от сектора вече коментират, че решението може да е свързано с констатациите на Европейската комисия (ЕК), която преди дни сигнализира за нередности относно правилата за конкуренция и други.

Двойна картина: конкуренция на хартия, монопол на практика?

Разделянето на процедурата на три регионални лота бе договорено с Брюксел като инструмент за либерализация на пазара – модел, вече приложен в страни като Полша, Италия и Германия. Въпреки това резултатите към момента показват доминираща позиция на БДЖ, която е единственият кандидат за западния лот – най-големият финансово и оперативно сегмент, генериращ 75% от обема на превозите и очакваната субсидия.

За северния и южния лот обачена пръв поглед конкуренцията е факт – от „Ивкони Експрес“ са подали оферта и в двата региона. Ако компанията спечели един или два от тях, това би било исторически пробив, като фирмата ще стане първият частен оператор, получил PSO договор (Public Service Obligation) за национални пътнически линии в България.

Има ли проблем? Европейската комисия поставя условия: без дублиране и без скрито субсидиране

Докато поръчката продължава към разглеждане и оценка на офертите, натискът от ЕК се засилва. Два ключови казуса са поставени на вниманието на българските власти:

1. Дублиране на търговски и субсидирани влакове

EK (DG MOVE) предупреждава, че дублирането на графици между PSO влаковете и комерсиалните линии на PIMK Rail Express нарушава принципа на свободния пазар. Ако не бъдат направени корекции, България рискува частично блокиране на средства по Плана за възстановяване.

2. Равнопоставен достъп до подвижен състав

DG COMP изисква доказателства, че частните оператори няма да бъдат поставени в неравнопоставена ситуация по отношение на ползването на подвижния състав, финансиран с държавни средства. Това включва и влакове, закупени преди 2007 г., чиято стойност съдържа държавна помощ.

Следващи стъпки: политическо решение и скоростна координация

Министерството на транспорта има седмици, а не месеци, за реакция. До края на годината трябва да бъде избран изпълнител за всеки от регионите, за да може договорите да влязат в сила от декември 2026 г. ЕК очаква: промени в разписанията, прозрачни правила за лизинг на подвижния състав, доказателства за липса на държавна помощ към БДЖ в конкурентния процес.

Какво следва в зависимост от това кой ще спечели?

Ако БДЖ запази монопола си в западния регион, а частен оператор получи северен или южен лот, това ще бъде контролирана либерализация .

. Ако БДЖ спечели и трите сегмента – решението ще бъде прието критично в Брюксел и може да доведе до нови проверки и процедури.

Ако единственият частник успее да вземе повече от един регион, железопътният пазар в България ще влезе в графата „конкурентен“, с шанс за по-високо качество и възможна ценова реформа.

На този фон следващите седмици ще бъдат решаващи за това дали Българските железници ще останат в модела на държавен монопол, или страната ще направи реална крачка към европейски конкурентен пазар, тъй като тази поръчка не е просто търг – тя е тест за политическа смелост, административен капацитет и способност на държавата да работи по европейски правила.

Окончателните резултати и решението за изпълнителите се очаква да бъдат оповестени до края на годината.