Обсъждат проекта за жп естакада по бул. „Копривщица“ и нов мост над Марица

Експерти на НКЖИ и Община Пловдив ще съгласуват двата ключови инфраструктурни проекта, които трябва да премахнат жп прелезите и да облекчат трафика

Закрита работна среща, посветена на едни от най-важните бъдещи инфраструктурни проекти в Пловдив, ще се проведе по инициатива на район „Централен“.

По време на нея представители на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), експерти от Община Пловдив и администрацията на район „Централен“ ще разгледат идейния проект за железопътна естакада по бул. „Копривщица“, както и проекта за нов железопътен мост над река Марица.

Три жп спирки са предвидени в трасето между Централна гара и Филипово

Основен акцент в разговорите ще бъде съгласуването на двата проекта за преминаване над реката. Единият предвижда изграждането на нов железопътен мост на мястото на съществуващия, но с по-големи габарити, а другият е общинският проект за нов автомобилен мост, който трябва да свърже район „Западен“ с бул. „България“ и Голямоконарско шосе.

Техническото задание за автомобилния мост вече е изготвено от Община Пловдив, но предстои да бъде уточнено и съгласувано с проекта на железопътната инфраструктура. Координацията между двете инвестиционни намерения е възложена на администрацията на район „Централен“ със заповед на кмета на Пловдив.

Новият мост над Марица може да стартира тази година

Реализирането на двата проекта се очаква да има сериозен ефект върху организацията на движението в града. Предвижда се премахването на железопътните прелези в района, които ежедневно образуват задръствания и затрудняват придвижването на хиляди шофьори, особено в сутрешните и следобедните пикови часове.