Експерти: Рампите на Бетонния мост са в лошо състояние

Рампите на моста показват пукнатини и разрушения. Специалисти създават дигитален модел за предстоящия ремонт

Започнаха мащабно обследване на новопокръстения надлез „Тодор Александров“ или по пловдивски – Бетонния мост, за проблемите по който „Под тепето“ първи алармира още през декември 2024 г. Показахме, че новият мост – въпреки завършената реконструкция над жп ареала – крие рискове за пешеходци и шофьори. Галерията от снимки в статията Новият Бетонен мост – хубава работа, ама… е актуална повече от година по-късно. Само 6 месеца след това главната аратерия, свързваща Кючука с централната част на града, бе затворена за ремонт на ремонта заради компрометирана нова асфалтова настилка, а администрацията на район „Централен“ бе натоварена да обяви обществена поръчка за конструктивно обследване и изготвяне на технически проект за реконструкция за северната част на Бетонния мост, която не е ремонтирана от дълги години.

Днес експерти от софийската фирма „Ейн Джей Консулт“ започнаха пълно обследване на мостовото съоръжение и прилежащите му части, събщиха от районното кмество. Дейностите целят да се определи точно какви строително–монтажни работи са необходими.

Специалистите са заснели моста с лазерен дрон, взели са проби от бетонните рампи за пешеходци и ще изготвят дигитален модел, който да помогне за бъдещия ремонт. Според заданието ще бъде създаден 3D модел („дигитален близнак“) на моста, за да се осигури максимална точност при анализа на състоянието и последващото планирането на ремонта. Същевременно ще се осигури дигитална техническа документация за съоръжението.

Огледите днес са показали, че конструктивното състояние на самите естакади е добро, но рампите показват сериозни проблеми: течащи дилатационни фуги, пукнатини, местами обрушвания и разрушени бетонни покрития.

Стълбищата от двете страни са опасни за пешеходци, а металните елементи са корозирали. Всички тези проблеми трябва да бъдат решени с предстоящия ремонт.

Експертите ще изготвят доклад в рамките на 20 дни, а до края на март се очаква да бъде готов техническият проект.

Предвижда се строителните дейности да започнат, след като бъде въведен в експлоатация пробивът под Централна гара.