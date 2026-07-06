Махат само опасните дървета по ул. „Доктор Г. М. Димитров“

Стартираха строително-ремонтните дейности по успоредната на „Иван Вазов“ ул. „Доктор Г. М. Димитров“. Кметът Костадин Димитров и кметът на район „Централен“ Георги Стаменов инспектираха днес началото на ремонта. Реконструкцията обхваща участъка между ул. „Цар Асен I“ и ул. „Авксентий Велешки“. Предвидена е цялостна подмяна на асфалтовата настилка, тротоарите и бордюрите, както и на подземната инженерна инфраструктура. Така ще бъдат подменени амортизираните подземни комуникации и ще се избегне необходимостта от последващи разкопавания след приключване на ремонта.

Две седмици преди старта на строителните дейности бе проведена среща с живеещите на улицата, на която бяха представени предстоящите дейности и мерките за опазване на дългогодишните липи.

„Разбираме притесненията на хората за дърветата и затова избрахме да разговаряме с тях преди началото на ремонта. Нашата цел е едновременно да обновим улицата и да съхраним зеленината. Ще бъдат оформени короните на липите, а единствено болните и опасни дървета ще бъдат премахнати. На тяхно място ще засадим нови липи, така че улицата да запази своя характер и облик“, заяви кметът Костадин Димитров.

Изпълнител на строително-монтажните работи е „Драгиев и Ко“ ООД.

За времето на ремонта е въведена временна организация на движението. Затворен за моторни превозни средства е участъкът от ул. „Цар Асен I“ до ул. „Авксентий Велешки“.

Община Пловдив призовава водачите да спазват въведената временна организация на движението, поставената пътна сигнализация и указанията на контролните органи.