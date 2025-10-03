Институциите реагираха следобед, след намесата на кмета на район „Централен“

Проблемът ще бъде „затрупан“, докато се разбере собственика на подземите съоръжения и причината за срутванията

Около половин час след втората статия на нашия екип, че Дупките в паважа на Капана растат за часове, на мястото на пропадането пристигнаха представители на кметство „Централен“. След огледа лично районният кмет Георги Стаменов е потърсил съдействие от ВиК.

Малко след 15:00 ч. на място се появи авариен екип на дружеството, който извърши проверка. Специалистите установиха, че няма теч, а видимата шахта, около която са срутванията, не е тяхна собственост, показа проверката им в кадастъра.

За да се избегнат инциденти, работниците от бригадата на ВиК-Пловдив временно ще запълнят дупките с инертен материал.

Час по-късно това бе напревно, видя репортерът ни.

„Това е временно решение с цел обезопасяване, на което ВиК се отзоваха бързо. Работата по случая ще продължи в понеделник, когато районната администрация ще поиска справка от кадастъра за това на кой оператор е сервизната шахтата. След установяване на собствеността и обследване на причината за пропадането ще може да се предприеме трайно решение„, коментира пред репортера ни районният кмет Георги Стаменов.