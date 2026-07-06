Владислав Христов е отличен сред 4629 автори от 56 държави с въздействащо стихотворение за войната

Пловдивският поет Владислав Христов спечели голямата награда (Grand Prize) в категорията за автори, живеещи извън Япония, на седмото издание на международния конкурс Star Haiku.

Тази година в престижния форум са участвали 4629 поети от 56 държави, а отличията са присъдени от жури с председател Баня Нацуиши – председател на Световната хайку асоциация и професор в университета „Мейджи“.

Конкурсът се организира от университета в японския град Катано и местната управа. Катано е известен като едно от най-подходящите места в Япония за наблюдение на звездното небе, което определя и темата на тазгодишното издание – „Звезди“.

Награденото хайку на Владислав Христов впечатлява с краткостта и силния си антивоенен образ:

войнишки сън

бомбите се превръщат

в падащи звезди

Отличието е поредното международно признание за пловдивския автор, чиито хайку стихове през годините са публикувани и награждавани в редица престижни международни издания и конкурси.

Пловдивчанинът е носител на Национална награда за поезия за 2025г.

Всички отличени творби от седмото издание на конкурса Star Haiku са публикувани на официалната страница на организаторите: https://ktpj-hoshinohaiku.jimdofree.com/.

Снимка: Ученически Библиотечен Съвет