Две училища от област Пловдив вече са “Училища за пример”

Учебните заведения в Маноле и Стамболийски завършиха успешно двугодишната национална програма на фондация „Заедно в час“

Две училища от Пловдивска област вече официално са част от мрежата на „Училища за пример“. СУ „Васил Левски“ в Маноле и СУ „Отец Паисий“ в Стамболийски получиха сертификати за успешно завършване на двугодишната програма на фондация „Заедно в час“.

Отличията бяха връчени по време на официална церемония в София, в рамките на събитието „(р)Еволюция на смисъла: Рефлексия и развитие“, което събра повече от 300 директори, учители, ментори и партньори на организацията от цялата страна.

Двете училища са сред общо 28 учебни заведения в България, които тази година успешно приключват програмата. През последните две години техните екипи са работили съвместно с ментори върху подобряване на преподаването, развитието на училищната среда и въвеждането на устойчиви практики, насочени към по-качествено и приобщаващо образование.

Програмата „Училища за пример“ подпомага училищните екипи да развиват лидерски умения, ефективни методи на преподаване и училищна култура, която поставя ученика в центъра на образователния процес. Работата включва практически обучения, менторска подкрепа и решаване на реални предизвикателства от училищния живот.

До момента инициативата е достигнала до над 70 000 ученици, а повече от 180 училища от цялата страна вече са преминали или в момента участват в програмата. Само след няколко седмици ще започне обучението и на новия випуск, в който са включени над 20 училища.

От фондация „Заедно в час“ подчертават, че целта на програмата е да подкрепи училищата в изграждането на среда, в която всяко дете има възможност да развие своя потенциал и да получи качествено образование.