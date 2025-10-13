Жители на „Младежки хълм“ алармират за сеч на дървета

Пловдивчани от ул. „Леденика“ се страхуват, че ще изгубят зелените площи пред блока си

Сигнал от притеснени жители на квартал „Младежки хълм“ достигна до редакцията ни. Хората, живеещи на ул. „Леденика“, настояват за спешна проверка на започналите строителни дейности по инвестиционен проект на район „Централен“ – Община Пловдив, който предвижда разширяване на пътното платно, изграждане на тротоари и оформяне на нови паркоместа.

По думите на живеещите в квартала, на 8 октомври е започнало масово изсичане на дървета пред блока им, въпреки предварителното уверение, че ще бъдат премахнати едва две или три. „Броят им вече е над тридесет, а част от тях са стари, засадени преди десетилетия от нас самите“, пише в сигнал до редакцията ни Атанаска Динкова, от името на съкварталците си.

Според хората, изсичането застрашава и двете малки градинки пред блока, едната от които включва детска площадка. Особено тревожно за тях е, че корените на вековно дърво вече са подкопани, което, според тях, неминуемо ще доведе до отсичането му.

„Загубата на тази зеленина ще бъде непоправима щета за квартала. Никой не ни попита, никой не ни даде ясен отговор какво точно ще се прави“, казват жителите.

Още през юни тази година хората са подали заявление до район „Централен“ с искане за информация и евентуално преразглеждане на проекта в частта му, засягаща озеленяването. До момента обаче не са получили официален отговор, твърдят те.

В писмото си те настояват институциите да предприемат действия за запазване на част от съществуващата зеленина и дървесен фонд, като подчертават, че не са против благоустройството, но искат „да се намери компромисно решение между новата инфраструктура и опазването на природата“.

Редакцията ни се свърза с кмета на райна „Централен“ Георги Стаменов за повече информация относно проекта и предприетите действия. От кметството съобщиха, че днес следобед е насрочена среща на място с жителите на квартала, на която ще бъдат обсъдени въпросите и исканията им.

Кметът Георги Стаменов уточни, че ремонтът на ул. „Леденика“ е част от по-широк проект за благоустройство, който включва: цялостна реконструкция на подземната канализационна система, тъй като наклоните в района са неправилни и от години създават проблем с оттичането на водата; нови настилки, тротоари и паркоместа; обновяване и разширяване на зелените площи, с изграждане на система за поливане; отваряне на улицата към бул. „Копривщица“, заложено още в градоустройствената регулация от 1993 г., но неизпълнено досега.

„Улицата обслужва близо 600 домакинства и две детски заведения. В момента там преминават и автомобили, и пешеходци, както и майки с детски количики по тясна алея с ширина едва три метра, което е предпоставка за инциденти. С проекта се цели осигуряване на нормален достъп, паркиране и безопасно движение“, коментира Стаменов.

Той подчерта, че са премахнати няколко храста и няколко саморасли дървета (главно сливи), предстои и премахването на една липа, попадаща в обхвата на новото платно, но дървото, смятано за защитено – голяма бяла топола няма да бъде засегнато.

„Всички дървета са обследвани още миналата година, заснети и маркирани. Няма да бъде премахнато нито едно здраво дърво. Сега междублоковото пространство е запуснато. След приключване на строителството районът ще има подредена и напоима зелена система, каквато в момента липсва.“, увери кметът.

По думите му, проектът е по искане на жителите – над 1000 души са подписали петиция с настояване проблемите с водата, настилките и паркирането да бъдат окончателно решени.

„Асфалтът е изронен, тротоарите са амортизирани, а инфраструктурата не е подменяна от десетилетия. Работим по държавно финансиране, благодарение на кмета на Пловдив Костадин Димитров, по т. нар. постановление №3, а изпълнителят вече е избран“, допълни Стаменов.

Жителите на ул. „Леденика“ остават притеснени от мащаба на започнатата сеч и настояват за повече прозрачност и гаранции, че зеленината ще бъде възстановена след ремонта. От своя страна, администрацията на район „Централен“ уверява, че проектът е изцяло съобразен с техническите изисквания и предвижда ново озеленяване и модерна напоителна система.

Срещата между представители на общината и хората от квартала, насрочена за днес следобед, ще бъде ключова за намирането на компромисно решение, което да съчетае обновяването на инфраструктурата с опазването на природната среда – тема, която все по-често поражда напрежение в различни части на Пловдив.

Очаквайте продължение по темата.