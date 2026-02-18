Ограничават скоростта в сърцето на Пловдив

30 км/ч в Центъра – спасение от шума или нов ад за шофьорите?

Ограничението до 30 км/ч може да намали броя на изложените на надгранични шумови нива с няколко хиляди души и да подобри акустичната среда около стотици сгради

Ограничението на скоростта не идва само. То е част от по-широка визия за трансформация на централната градска част. Вижте какви други мерки са заложени

До 30 км/ч да бъде ограничена скоростта в район „Централен“ – това предлага проектът за актуализация на Плана за управление и намаляване на шума в агломерация Пловдив, публикуван на сайта на Общината. Мярката ще бъде подложена на обществено обсъждане на 24 февруари и вече предизвиква полярни реакции – между очаквания за по-тиха и безопасна среда и опасения за нови задръствания.

Според автора на проекта инж. Борис Михайлов, който е и съпредседател на “Българската асоциация за обществен контрол и управление на шума” автомобилният трафик е основният източник на наднормен шум в града.

„В Пловдив сериозен е проблемът, както във всяка една голяма агломерация в Европа и в България. Основно, ако може да се резюмира като най-силен ефект, най-голямо въздействие, е автомобилният трафик. Респективно всички населени сгради – било жилищни, обществени, детски градини, болници и прочие, които са разположени близо до основните артерии или са разположени в зоната, където са основните градски части – огромна част от тях са надгранично шумени и респективно трябва да се вземат мерки”, обясни експертът пред БНТ-Пловдив.

Изготвените „конфликтни карти“ показват най-сериозни проблеми именно в централната част и по големите булеварди. Разчетите сочат, че ограничението до 30 км/ч може да намали броя на изложените на надгранични шумови нива с няколко хиляди души и да подобри акустичната среда около стотици сгради.

Наред със скоростния лимит се предвиждат нискошумов асфалт, шумозащитни прегради и разширяване на зелената система. Специално внимание е отделено на болници, училища и детски градини.

Вижте какви още мерки са заложени, според нашето редакционно проучване:

Пешеходен център вместо транзитен коридор

Ограничението на скоростта не идва само. То е част от по-широка визия за трансформация на централната градска част – повече пешеходни улици, споделени пространства и изтласкване на транзитния трафик.

Най-мащабният проект е превръщането на 375 метра от ул. „Иван Вазов“ – от площад „Централен“ към ЖП гарата – в изцяло пешеходна зона. Инвестицията е около 7 млн. лева и вече е сред приоритетите за 2025–2026 г. Идеята е да се свърже историческото ядро с транспортния възел, но и да се намали автомобилният поток в тази част на града.

Предвижда се и ул. „Митрополит Панарет“ да стане пешеходна, с цел по-добра връзка между Стария град и Голямата базилика. Около Централна поща се планира ново пешеходно пространство със сцена и арт зони. В района на ПУ „Паисий Хилендарски“ и Техническия университет вече текат ремонти за подобряване на достъпността.

Общо 15 улици в центъра ще бъдат преобразувани в еднопосочни, за да се освободят пространства за по-широки тротоари и паркиране. „Капана“ ще остане споделена зона с още по-ограничен автомобилен достъп, а „Малката главна“ продължава развитието си като изцяло пешеходна артерия.

Планове до 2032 г. и милиони инвестиции

Мерките са заложени в няколко стратегически документа – новия Генерален план за организация на движението (2026–2027), Плана за интегрирано развитие до 2027 г. и Плана за устойчива градска мобилност с хоризонт до 2032 г.

Финансирането е комбинирано – общински бюджет, държавна подкрепа и европейски програми. От управата на града припомнят, че само за 2025 г. Пловдив получи 93,6 млн. лв. за ключови инфраструктурни обекти, част от които индиректно ще облекчат трафика в центъра.

До средата на 2026 г. се очаква да бъдат финализирани техническите проекти за „Зона 30“, а през 2027 г. – пълното въвеждане на мерките, включително тези по зоната с ниски емисии.

Въпросът остава: ще донесе ли ограничението до 30 км/ч повече спокойствие и по-добро качество на живот, или ще се превърне в поредния повод за напрежение между пешеходци и шофьори? Общественото обсъждане вероятно ще даде първите отговори.