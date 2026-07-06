Евронюз избра Пловдив сред градовете, които не се разглеждат за ден

Европейската медия публикува специален пътеводител за града под тепетата и съветва туристите да не го подминават с еднодневна разходка от София

Пловдив отдавна е свикнал с признания за богатото си минало, но когато една от най-големите европейски медии посвещава цял пътеводител на града, това трудно остава незабелязано. В нова публикация през уикенда Euronews определя Пловдив като дестинация, която не бива да се „отмята“ за няколко часа, а заслужава поне два дни, за да бъде истински преживяна.

Докато мнозина все още приемат Пловдив като удобна еднодневна екскурзия от София, еропейската медия казва точно обратното – градът заслужава поне 48 часа и отделя специален пътеводител за града под тепетата, представяйки го като най-стария непрекъснато обитаван град в Европа и едно от онези места, които успяват да изненадат дори опитните пътешественици.

Авторът на публикацията Даян Апен-Садлър признава, че е очаквала да открие впечатляващи римски останки, но не и да ги разглежда почти сама. Именно това се превръща в една от големите изненади – Античният театър, определен като един от най-добре запазените в света, все още не е залят от туристически тълпи.

Не само Рим – Пловдив е много повече

В материала се припомня, че историята на Пловдив започва далеч преди римляните.

„Археологическите данни сочат, че животът тук съществува още около 6000 години преди Христа, а през вековете градът е бил дом на траки, македонци, римляни, византийци, българи и османци.“

Именно това наслагване на епохи е сред най-големите богатства на града, според Euronews.

Това са местата, които впечатлиха Euronews

Сред задължителните спирки медията посочва:

Специално внимание е отделено на Стария град, който е определен като едно от най-ценните места за разходка в България. Авторът препоръчва посещение на възрожденските къщи и музеите, които разказват историята на Пловдив през XIX век.

Дори Мильо влиза в пътеводителя

Сред най-любопитните моменти в статията е мястото, отделено на емблематичния Мильо. Euronews разказва легендата за полираните му колене, които според пловдивското поверие носят късмет в любовта на всеки, който ги докосне.

Малки истории като тази, пише авторът, придават на Пловдив особен характер, който трудно може да бъде открит другаде.

Капана – кварталът, който не бива да се пропуска

Не остава незабелязан и Капана. Според Euronews именно тук най-добре се усеща съвременният дух на Пловдив – сред артистичните пространства, малките ресторанти, кафенета и барове.

Вижте пълният ни пътеводител по темата Къде да ядем в Пловдив.

Авторът отбелязва, че титлата „Европейска столица на културата“ е оставила трайна следа именно в тази част на града.

„Не идвайте само за ден“

Най-важното послание на публикацията е, че Пловдив не бива да бъде просто спирка по маршрута към друга дестинация.

Вместо това Euronews препоръчва поне два дни в града, за да могат посетителите да усетят атмосферата му, да разгледат спокойно античните паметници, да се изгубят по калдъръмените улици на Стария град и да завършат вечерта в Капана.

Любопитен акцент е и отбелязаната възможност Пловдив да бъде домакин на конкурса „Евровизия“ през 2027 година.

Пловдив официално подаде документи за домакинство на „Евровизия 2027“

Според медията подобно събитие би направило града още по-популярна европейска туристическа дестинация.