Три спирки по 5-километровото жп трасе между Централна гара и Филипово предвижда ключовият проект за модернизацията железопътната инфраструктура в рамките на града. Те ще се намират на бул. „Пещерско шосе“, на бул. „Шести септември“ и на бул. „България“. Проектантите са работили по идеята за естакада- линията по бул. „Копривщица“ да бъде повдигната. Предвидили са шумоизолиращи стени, с които да се спре разнасянето на шум или вибрации към жилищните сгради наоколо.

„Предстои ни обявяване на поръчка за избор на проектантски колектив за нов мост над река Марица, който да свърже бул. „Копривщица“ с бул. „България“. На практика двата моста ще са един до друг, така че е от изключително значение проектите да се движат в синхрон. Трябва и непрестанна връзка между нас и НКЖИ“, заяви кметът Костадин Димитров на среща с екипи от НКЖИ в края на работната седмица.

Вдигането на жп линиите от Коматевския възел до река Марица е част от проекта за изграждане на градска железница, чиято стойност е над 200 млн. лева.