Полиция и жандармерия влязоха в ромската махала на Асеновград след нощно меле
Масирана акция се провежда след сбиване между две фамилии, директорът на пловдивската полиция е на място
Засилено полицейско присъствие има тази сутрин в ромската махала на Асеновград след сигнал за масово сбиване между представители на две фамилии.
Сигналът е подаден на телефон 112 около 00:50 часа през нощта. По първоначална информация е възникнал конфликт между две фамилии, който е прераснал във физическа саморазправа.
В района се провежда специализирана полицейска операция с участието на екипи на ОДМВР – Пловдив и Зоналното жандармерийско управление. На място е и директорът на областната дирекция старши комисар Васил Костадинов, който ръководи действията на терен.
От полицията съобщават, че към момента обстановката е спокойна и няма данни за ескалация на напрежението.
По случая е образувано досъдебно производство, а причините за конфликта и обстоятелствата около него се изясняват.
Снимката е илюстративна/архив
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